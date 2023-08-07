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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

Global Firepower şirketi, 2023 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı liste açıklandı. Bu liste, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi önemli özellikleri dikkate alarak yapılan bir değerlendirme sonucu oluşuyor. Türkiye, askeri güç düzleminde önemli bir başarı elde ederek, 2 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Bu gelişme Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alanda gösterdiği etkin ve güçlü duruşuyla dikkat çekiyor.İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:02
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023’te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

ABD merkezli Global Firepower şirketi, dünyanın en güçlü orduları sıralamasının 2023 versiyonunu açıkladı. Bu liste, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik özellikleri dikkate alarak yapılan bir değerlendirme sonucu oluşuyor. Türkiye'nin askeri güç düzleminde önemli bir başarıya imza attığı görülüyor; listede 2 ülkenin önüne geçerek yükseldiği belirlendi. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023’te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

100- KAMERUN

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023’te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

99-MOĞOLİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023’te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

98-ZİMBABVE

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023’te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

97-ÇAD