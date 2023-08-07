Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK Türk ordusunun gücü...

Global Firepower şirketi, 2023 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı liste açıklandı. Bu liste, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi önemli özellikleri dikkate alarak yapılan bir değerlendirme sonucu oluşuyor. Türkiye, askeri güç düzleminde önemli bir başarı elde ederek, 2 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Bu gelişme Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alanda gösterdiği etkin ve güçlü duruşuyla dikkat çekiyor.İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...