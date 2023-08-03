03 Ağustos 2023, Perşembe
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi
Dünya son günlerde Çin'deki bir hayvanat bahçesinden gelen görüntüleri konuşuyor. Bir ayının iki ayağı üzerinde insana benzer şekilde durması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları bunun ayı kostümü giymiş bir insan olduğunu öne sürdü. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntünün ardından hayvanat bahçesinden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:56
- 1
- 215
- 2
- 215
- 3
- 215
- 4
- 215
- 5
- 215