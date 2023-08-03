03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Dünya son günlerde Çin'deki bir hayvanat bahçesinden gelen görüntüleri konuşuyor. Bir ayının iki ayağı üzerinde insana benzer şekilde durması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları bunun ayı kostümü giymiş bir insan olduğunu öne sürdü. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntünün ardından hayvanat bahçesinden açıklama geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:56
  • 1
  • 215
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Gerçek mi yoksa ayı kılığında bir insan mı? Sosyal medya Çin'den gelen bu görüntüyü tartışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 215
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Çin'in Hangzhou şehrindeki bir hayvanat bahçesinde ayağa kalkarak ziyaretçileri izleyen ayının videosu viral olmuştu.

  • 3
  • 215
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o videoda kullanıcılar söz konusu canlının gerçek bir ayı mı yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı olduğu konusunda adeta ikiye bölündü.

  • 4
  • 215
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Videonun ardından hayvanat bahçesi bir açıklama yayınlayarak söz konusu canlının "gerçek bir ayı" olduğunu doğrulamak zorunda kaldı.

  • 5
  • 215
Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

Tartışmaya İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi de katıldı. Yetkililer canlının Güneydoğu Asya'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir ayı türü olan malaya ayısı olduğunu açıkladı.