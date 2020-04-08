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Haberler Galeri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti ve bu aşamanın öncekinden daha zor olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 22:02
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlayacağı cumartesi günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ikinci aşamaya geçileceğini belirterek, "Bu aşama öncekinden daha zor olacak." dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti.

İlk aşamanın cuma gününe kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ruhani, "Cumartesi günü daha zor bir aşama başlayacak. Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır." diye konuştu.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

Koronayla mücadele için ekmeğe, elektriğe, gaza ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz ancak bunlar arasında öncelikler de var. Bazen biri diğeri için feda edilebilir fakat hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

Ruhani, şöyle devam etti:

"Cumartesi gününden itibaren ikinci dalganın başlamasıyla koronayla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceği için halkın iş birliğine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönem öncekinden daha zor olacak. Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de koronayla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz.

Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır."

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

İran Cumhurbaşkanı, salgının ülkeye zorluklar ve acılar getirdiğini ifade ederek, "Buna karşılık sağlık ve tedavi imkanları açısından çok iyi adımlar atıldı ve bugün teşhis kitlerinin ülkedeki üretim oranı kendimize yeter hale gelmeye başladı." dedi

"IMF'YE KARŞI VAZİFENİZİ YERİNE GETİRİN" ÇAĞRISI

Ruhani, Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere ülkesi tarafından Uluslararası Para Fonundan (IMF) talep edilen krediye de değindi.

ABD'nin engel olmaya çalıştığı 5 milyar dolarlık kredinin ayrım yapılmadan sağlanmasını isteyen Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm uluslararası toplum bu süreçte görevini yerine getirmelidir. Biz, IMF ve Dünya Bankasının bir üyesiyiz. Kendi payımızı bu fonlara ödüyoruz ve kaynaklarımızın bir kısmı bu fonlarda bulunuyor. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa bu bizim tahammül edebileceğimiz bir durum değildir.

Geçen 50 yıl süresince biz bu fondan kredi istemedik ve buna karşılık kendi vazifemizi yerine getirdik. Bu zor şartlarda onlar vazifelerine uygun hareket etmezse dünyada kötü bir imaj çizecekler."