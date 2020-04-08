İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ürküten corona virüs açıklaması: İkinci dalga geliyor

İran Cumhurbaşkanı, salgının ülkeye zorluklar ve acılar getirdiğini ifade ederek, "Buna karşılık sağlık ve tedavi imkanları açısından çok iyi adımlar atıldı ve bugün teşhis kitlerinin ülkedeki üretim oranı kendimize yeter hale gelmeye başladı." dedi

"IMF'YE KARŞI VAZİFENİZİ YERİNE GETİRİN" ÇAĞRISI

Ruhani, Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere ülkesi tarafından Uluslararası Para Fonundan (IMF) talep edilen krediye de değindi.

ABD'nin engel olmaya çalıştığı 5 milyar dolarlık kredinin ayrım yapılmadan sağlanmasını isteyen Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm uluslararası toplum bu süreçte görevini yerine getirmelidir. Biz, IMF ve Dünya Bankasının bir üyesiyiz. Kendi payımızı bu fonlara ödüyoruz ve kaynaklarımızın bir kısmı bu fonlarda bulunuyor. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa bu bizim tahammül edebileceğimiz bir durum değildir.

Geçen 50 yıl süresince biz bu fondan kredi istemedik ve buna karşılık kendi vazifemizi yerine getirdik. Bu zor şartlarda onlar vazifelerine uygun hareket etmezse dünyada kötü bir imaj çizecekler."