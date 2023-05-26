Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmişri. 70 yıl boyunca görevde kalan Kraliçe Elizabeth'in ölümü tüm dünya büyük yankı uyandırırken, Elizabeth'e dair ortaya çıkan gerçekler İngiltere gündemine bomba gibi düştü. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yıllar sonra gizli belgeleri açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in suikastiyle ilgili şoke eden ayrıntılar gündeme oturdu.