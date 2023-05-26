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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmişri. 70 yıl boyunca görevde kalan Kraliçe Elizabeth'in ölümü tüm dünya büyük yankı uyandırırken, Elizabeth'e dair ortaya çıkan gerçekler İngiltere gündemine bomba gibi düştü. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yıllar sonra gizli belgeleri açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in suikastiyle ilgili şoke eden ayrıntılar gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 13:09
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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak tarihe geçen Kraliçe Elizabeth'in ölümünün üzerinden aylar geçmişken, FBI'dan şoke eden itiraflar geldi.

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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

102 SAYFALIK GİZLİ BELGE ARŞİVİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yeni yayınladığı belgelere göre, Kraliçe 2. Elizabeth 1983'te ABD'ye yaptığı bir ziyaret sırasında bir suikast planıyla karşı karşıya kaldı.

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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

Kraliçe Elizabeth'in ABD'ye yaptığı seyahatlerle ilgili belgeleri yayınlayan FBI, 102 sayfalık belgelerde dikkat çeken detaylara da verdi.

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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

102 sayfalık belge, Amerikan medya kuruluşlarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki talebinin ardından FBI'ın bilgi sitesi olan Vault'a yüklendi.

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Yıllar sonra FBI açıkladı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i böyle öldürmeye çalışmışlar

Söz konusu belgelerde, ziyaretleri sırasında Kraliçe'nin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan FBI'ın İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) tehditlerinden büyük endişe duyduğuna dair bilgiler yer alıyor.