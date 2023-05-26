26 Mayıs 2023, Cuma
Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu'na mucize gerek
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine artık sadece saatler kaldı. 14 Mayıs öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında güzelleme yapan Batı medyası, ilk tur sonrası Kılıçdaroğlu'nun "milliyetçi" rolüne bürünmesi ile şaşkına döndü. Yabancı kaynaklar CHP liderinin değişen tutumu nedeniyle koalisyon masasında çatlaklar olduğunu belirterek "Artık Kılıçdaroğlu'nun kazanması için bir mucize gerek" dedi.
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:58
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