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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu'na mucize gerek

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine artık sadece saatler kaldı. 14 Mayıs öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında güzelleme yapan Batı medyası, ilk tur sonrası Kılıçdaroğlu'nun "milliyetçi" rolüne bürünmesi ile şaşkına döndü. Yabancı kaynaklar CHP liderinin değişen tutumu nedeniyle koalisyon masasında çatlaklar olduğunu belirterek "Artık Kılıçdaroğlu'nun kazanması için bir mucize gerek" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:58
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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu’na mucize gerek

Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu’na mucize gerek

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu’na mucize gerek

Son günlerde Batı medyası CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor.

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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu’na mucize gerek

Batı medyası özellikle Kılıçdaroğlu'nun mültecilere karşı gösterdiği düşmanca tutuma karşı. Aynı zamanda 'iyi niyetli dede' profilinin yıkıldığını fark eden Avrupa şimdilerde "Kalpler nerede?" diye soruyor.

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Batı medyasından 28 Mayıs yorumu! Koalisyon çatırdadı Kemal Kılıçdaroğlu’na mucize gerek

Alman gazetesi Frankfurter Rundschau "İkinci tur öncesi Türkiye: Kılıçdaroğlu'nun ilgisizliği endişe verici" başlıklı bir haber yayımladı.