PKK Suriye'de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvanlanmaya çalışıyor. Çocuklara işkence ve istismar yaptıkları raporlanan PKK'nın 14 yaşındaki bir çocuğu dağa kaçırdığını belirtildi. PKK, şubat ayında da Aynularab'dan 4 çocuk kaçırdı. Terör örgütünün çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.