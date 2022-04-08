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PKK Suriye'de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvanlanmaya çalışıyor. Çocuklara işkence ve istismar yaptıkları raporlanan PKK'nın 14 yaşındaki bir çocuğu dağa kaçırdığını belirtildi. PKK, şubat ayında da Aynularab'dan 4 çocuk kaçırdı. Terör örgütünün çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 15:54
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PKK Suriye’de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

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PKK Suriye’de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

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PKK Suriye’de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, 28 Mart'ta Afrinli 14 yaşındaki Aziz Şeyh Dede'yi alıkoydu.

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PKK Suriye’de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Kaçırılan Dede'nin ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmezken, terör örgütü genellikle alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

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PKK Suriye’de çocukları dağa kaçırmaya devam ediyor! Pislikleri ABD raporunda ortaya çıkmıştı

Halep il merkezinde yaşayan 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için mart sonunda kaçıran YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu ailelerinden koparmıştı.