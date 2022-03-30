Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

Chelsey verilen bütün bu tavsiyeleri düşündü ama ne yapması gerektiği konusunda hâlâ emin değil. Genç kadın yaşadığı hisleri ise şöyle açıkladı:

"Gerçekten bunun yarardan çok zarara yol açacağını düşünüyorum ve bu aile yadigarıyla ilgili görevim, ailelere atalarından acıya neden olmayacak bir parça hediye etmek. Örneğin çok içli aşk mektupları veya zarardan çok fayda sağlayacak bilgileri ortaya çıkaran mektuplar. Sonuçta bunun aileye geri dönüp dönmeyeceği benim kararım ve doğru tercihte kullanmak istiyorum. Bazen sır sadece benimle yaşıyor ve bunun benim taşımam gereken bir yük olduğunu biliyorum."