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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

New York'ta yaşamını sürdüren Chelsey Brown'ın eline geçen seneler öncesine ait bir mektup, genç kadını çıkmaza soktu. Mektupta yazanları açıklayıp açıklamamakta kararsız kalan genç kadın, tüm bu olanları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki binlerce kullanıcının peş peşe yorum yaptığı bu paylaşımın ardından neler oldu?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:28
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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan 28 yaşındaki Chelsey Brown, senelerdir eski belgeleri toplayıp bunları o şahıs ya da şahıslara ulaştırıyor. Fakat bu defa ötekilerine hiç benzemedi ve kendini aniden tuhaf bir hikayenin ortasında buldu. Elinde 1900'lerin başından kalma bir mektup vardı. Chelsey genelde bu tarz tarihi değeri olan belgeleri sahiplerinin ailesine iletiyordu fakat öyle bir şey oldu ki, ilk işi tüm bu olanları Instagram hesabından paylaşmak oldu.

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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

MEKTUPTAN AŞK ÜÇGENİ ÇIKTI

Chelsey, mektupları yazan kadının ailesine bu mektupları verirse, büyük bir aile sırrının ortaya saçılmasına sebep olabilirdi. Daha da kötüsü bu haber bir kalp kırıklığı da yaratabilirdi. Peki genç kadını bu denli endişelendiren sır neydi? Bu belgede bir kadın ile nişanlısının en iyi arkadaşı arasındaki yasak ilişkiye dair detaylar vardı. Öyle ki bu ilişki nişanlı olduğu süre boyunca ve muhtemelen evliliğinin ilk yıllarında da devam etmişti. Olayda adı geçen kişilerin kimliğinin ifşa olmaması için Chelsey, büyük bir çaba sarf etti. Bunun bir 'aşk üçgeni' olduğunu söyleyen genç kadın, mektupta yazanların kendisine ağır geldiğini de şöyle ifade etti:

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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

"Açıklaması zor. Bu ağırlık, bir aile hakkındaki hassas ve duygusal bilgileri ortaya çıkaran bir şey. Elimde tuttuğum belgeyle taşıdığım bir ağırlık."

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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

"BUNDAN HAYIR GELMEZ"

Chelsey, bu mektupları Kaliforniya'daki bir satıcı aracılığıyla keşfetti. Yaşadığı ikilemi Instgram'da paylaşan Chelsey'e 90 bin takipçisinden de yanıt gecikmedi. Bir takipçisi mektubun can sıkıcı bilgiler içerdiğinin aileyle paylaşılmasını ve böylece ailenin okuyup isteyip istemeyeceğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Bir diğer takipçisi ise, "Sana bir sır söylendi ya da okundu. Evren bu konuda sana güveniyor. Biri sana kendisi hakkında başkalarını incitecek bir sır söylese, söyleyeceğinden şüpheliyim. Bundan bir hayır gelmez. Söyleme" dedi. Daha pek çok kişi de olayın çok uzun zaman önce yaşandığından bunu öğrenmenin üzüntü yaratacağını dile getirdi.

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Yasak aşkı satır satır yazmış! Sosyal medya mektuptaki aile sırrını konuşuyor

Chelsey verilen bütün bu tavsiyeleri düşündü ama ne yapması gerektiği konusunda hâlâ emin değil. Genç kadın yaşadığı hisleri ise şöyle açıkladı:

"Gerçekten bunun yarardan çok zarara yol açacağını düşünüyorum ve bu aile yadigarıyla ilgili görevim, ailelere atalarından acıya neden olmayacak bir parça hediye etmek. Örneğin çok içli aşk mektupları veya zarardan çok fayda sağlayacak bilgileri ortaya çıkaran mektuplar. Sonuçta bunun aileye geri dönüp dönmeyeceği benim kararım ve doğru tercihte kullanmak istiyorum. Bazen sır sadece benimle yaşıyor ve bunun benim taşımam gereken bir yük olduğunu biliyorum."