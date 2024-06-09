Katil İsrail'in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu'nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de akan kan durmuyor. Refah'a yönelik soykırım operasyonuna başlayan Gazze Kasabı Netanyahu, sığınma kampına yine ölüm yağdırdı. Sokaklar cesetlerle dolarken, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı da, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise 698'e yükseldiğini açıkladı.