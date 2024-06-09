09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Katil İsrail'in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu'nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de akan kan durmuyor. Refah'a yönelik soykırım operasyonuna başlayan Gazze Kasabı Netanyahu, sığınma kampına yine ölüm yağdırdı. Sokaklar cesetlerle dolarken, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı da, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise 698'e yükseldiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.06.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:54
  • 1
  • 34
Katil İsrail’in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu’nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

Siyonist İsrail rejimi, tüm uluslararası baskılara ve masada bekleyen 3 aşamalı ateşkes teklifine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

  • 2
  • 34
Katil İsrail’in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu’nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

İşgalci İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırılar düzenledi.

  • 3
  • 34
Katil İsrail’in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu’nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğünü, 400 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını güncelledi. Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise 698'e yükseldiğini açıkladı.

  • 4
  • 34
Katil İsrail’in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu’nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

HASTANELER ÇARESİZ
Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandı.

  • 5
  • 34
Katil İsrail’in Nusayrat Katliamı sonrası sokaklar ölülerle doldu! Netanyahu’nun talimatıyla 3 kampa birden saldırı

Sağlık görevlileri, insansız hava araçlarının Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçtuğunu ve yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olduğunu bildirdi.