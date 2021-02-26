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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ailesi için leoparı dizleriyle öldürdü! Hindistan'da dehşet dolu anlar Ailesi için leoparı dizleriyle öldürdü! Hindistan'da dehşet dolu anlar
Hindistan'da Arasikere bölgesinin yakınlarında bulunan Bendekere köyünde yaşayan Rajagopar Naik, eşi ve kızı ile düğünden evlerine dönerken köy yolunda leopar saldırısına uğradı. Baba ailesini korumak için leopara kendi imkanları ile karşı koydu.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 14:03
Hindistan'da Arasikere bölgesinin yakınlarında bulunan Bendekere köyünde yaşayan Rajagopar Naik, eşi ve kızı ile birlikteyken bir leopar saldırısına uğradı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay sırasında bisiklet süren aile, saldırının arkadan gelmesi ile yere düştü. Baba, kızını koruyabilmek için kendisini siper etti.
DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI
O anları açıklayan Naik, şu sözleri kaydetti:
"Eşim ve kızımla bir düğünden köyüme dönüyordum. Saat 15.30'da leopar arkamdan bisikletimi kovalayıp saldırdı. Karımın bacağını ısırmaya çalıştı. Hepimiz yere düştük. Döndü. Onu uzağa ittikten sonra benim üstüme geldi ve kollarımı, boynumu ısırmaya çalıştı. Ellerimle kendimi savundum. Onu aşağı itip, dizimle öldürmeyi başardım. Karım ve kızım köye koşarak yardım çağırdı. Başımdan, kolumdan ve boynumdan yaralandım." YETKİLİLERE DE SALDIRDI
Yerel haberlere göre aynı leopar, bir kadın ve oğluna aynı zamanda kendisini yakalamaya gelen orman ekiplerini de saldırmıştı.
İki yaşındaki leoparın kendilerine saldırdıktan sonra Naik ve ailesine saldırdığını ifade eden orman yetkilileri, leoparın neden bu kadar saldırgan olduğunu anlayamadıklarını söyledi.