Ailesi için leoparı dizleriyle öldürdü! Hindistan'da dehşet dolu anlar

DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

O anları açıklayan Naik, şu sözleri kaydetti:

"Eşim ve kızımla bir düğünden köyüme dönüyordum. Saat 15.30'da leopar arkamdan bisikletimi kovalayıp saldırdı. Karımın bacağını ısırmaya çalıştı. Hepimiz yere düştük. Döndü. Onu uzağa ittikten sonra benim üstüme geldi ve kollarımı, boynumu ısırmaya çalıştı. Ellerimle kendimi savundum. Onu aşağı itip, dizimle öldürmeyi başardım. Karım ve kızım köye koşarak yardım çağırdı. Başımdan, kolumdan ve boynumdan yaralandım."