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Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde şehit edilmesinden kısa bir süre önceki döneme ait yeni görüntüleri yayımlandı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 1

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya platformu Telegram'daki hesabından paylaşılan videoda, Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enis ed-Derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi.

HAMAS LİDERİ ŞEHİT YAHYA SİNVAR'A AİT YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 2

"Aksa Tufanı Yıldızları" serisi kapsamında paylaşılan görüntülerde, Sinvar'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki çatışmalar sırasında şeht düşen direnişçilerle birlikte yer aldığı ve İsrail işgal güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 3

Görüntülerde, İsrail işgal güçlerinin Refah'ın batısındasaldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 4

Kayıtlarda Sinvar'ın yanı sıra Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Tugayı Komutanı Mahmud Hamdan ve diğer korumalarının da bulunduğu görüldü.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 5

Ayrıca kayıtlarda, Sinvar ile korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 6

Yayımlanan bu yeni kesitler, Sinvar'ın Refah'taki son günlerinde gerçekleştirdiği saldırılara ve şehit edilmeden önce beraberindekilerle birlikte yıkılan binalar arasındaki geçişlerine dair daha önce görülmemiş kareleri ortaya koydu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 7

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, Hamas'ın kurucu kadrosunda yer alan ve hareketin Gazze'deki en etkili isimlerinden biriydi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 8

1962'de Han Yunus'taki bir mülteci kampında dünyaya gelen Sinvar, Hamas'ın askeri yapılanması İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kuruluş sürecinde rol aldı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 9

İsrail tarafından işgale karşı geldiği gerekçesiyle uzun yıllar cezaevinde tutulan Sinvar, 2011'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 10

Serbest kaldıktan sonra Hamas'ın Gazze'deki yönetiminde yükselen Sinvar, 2017'de hareketin Gazze liderliğine getirildi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 11

2024'te Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosunun başına geçti.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 12

İSRAİL'İN BİR YIL SÜREN ARAYIŞI BÖYLE SONUÇLANDI

İsrail işgal güçleri ve istihbarat birimleri, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu saldırılarının ardından Sinvar'ı uzun süre Gazze'nin en önemli hedeflerinden biri olarak aradı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 13

Ancak İsrail'in aylar süren yoğun arama ve istihbarat faaliyetlerine rağmen Sinvar'ın yeri kesin olarak tespit edilemedi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 14

Sinvar'ın şehadeti ise İsrail'in aylar boyunca yürüttüğü kapsamlı ve hedefli bir operasyonun ardından değil, Refah'ta görev yapan İsrailli işgal güçlerinin rutin saha faaliyeti sırasında yaşanan çatışmayla geldi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 15

16 Ekim 2024'te İsrail işgal güçlerinin 828. Bislamach Tugayı'na bağlı, piyade birlik komutanlarını yetiştiren eğitim birliğinin askerleri, Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde arama faaliyeti yürütüyordu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 16

Askerler, bir binadan çıkan üç silahlı kişiyi fark etti ve çatışma başladı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 17

İsrail işgal güçleri karşılarında Yahya Sinvar'ın bulunduğunu bilmiyordu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 18

Üç kişi farklı binalara kaçarken Sinvar da tek başına bir binaya girdi. İsrail güçleri binaya ateş açtı ve bölgeyi insansız hava aracıyla kontrol etmeye başladı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 19

İSRAİL'İN EN ÇOK ARADIĞI İSİM, EĞİTİM BİRLİĞİNİN KARŞISINA ÇIKTI

Ortaya çıkan ayrıntılar, Sinvar'ın ölümünün İsrail tarafından önceden planlanmış özel bir operasyon olmadığını gösterdi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 20

Reuters, Sinvar'ın şehadetine neden olan işgal güçlerinin İsrail'in özel kuvvetlerinden oluşan hedefli bir operasyon timi olmadığını, geleceğin birlik komutanlarını yetiştiren Bislamach Tugayı'na bağlı piyade askerlerinin bölgedeki arama faaliyeti sırasında Sinvar'la karşılaştığını bildirdi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 21

The Guardian da İsrail'in aylar süren yoğun arayışına karşın Sinvar'ın, piyade komutanları ve muharebe eğitimi veren bir birliğin işgal güçleri tarafından tesadüfen bulunduğuna dikkat çekti.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 22

Wall Street Journal'ın aktardığına göre de işgaciler, Sinvar'ı gördüklerinde onun kim olduğunu bilmiyordu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 23

Üç silahlı kişiyi fark eden işgalciler ateş açtı; Sinvar onları bir binaya çekti ve çatışma burada devam etti.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 24

SON ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIMIŞTI

İsrail işgal güçlerinin yayımladığı dron görüntülerinde, ağır hasar görmüş bir binanın içerisinde yaralı halde oturan Sinvar görülüyor.

Görüntülerde bir kolunun yaralı olduğu ve yüzünün örtülü bulunduğu görülürken, Sinvar kendisini takip eden drone'a elindeki tahta parçayı fırlatmaya çalışıyor. Ardından İsrail güçleri binaya havadan yeniden ateş açıyor.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 25

İsrail işgal güçlerine göre binaya yönelik son saldırının ardından yapı çöktü ve Sinvar şehit düştü.

Ancak dikkat çeken ayrıntı şuydu: İsrail işgal güçleri o sırada şehit ettikleri kişinin Yahya Sinvar olduğunu hâlâ bilmiyordu.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 26

İşgal güçleri ertesi sabah bölgeye döndüklerinde enkazdaki cesedin Sinvar'a benzediğini fark etti. Bunun üzerine DNA, parmak izi ve diş kayıtları üzerinden kimlik tespiti yapıldı ve şehit edilen kişinin Hamas lideri Yahya Sinvar olduğu kesinleştirildi.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 27

İSRAİL KENDİNİ YALANLAMIŞTI

Tel Aviv yönetimi, uzun zaman Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürmüştü.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 28

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail işgal güçleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı 29

Böylece İsrail'in yaklaşık bir yıl boyunca aradığı Yahya Sinvar, İsrail işgal güçlerinin planladığı özel bir hedef operasyonuyla değil, İsrailli eğitim birliğine bağlı işgalcilerin Refah'taki saha araması sırasında karşılaştığı çatışmanın ardından şehit edildi.

İşgalciler, karşılarındaki kişinin İsrail'in aylardır aradığı Hamas lideri olduğunu ancak ertesi gün fark etti.

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