The Guardian da İsrail'in aylar süren yoğun arayışına karşın Sinvar'ın, piyade komutanları ve muharebe eğitimi veren bir birliğin işgal güçleri tarafından tesadüfen bulunduğuna dikkat çekti.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre de işgaciler, Sinvar'ı gördüklerinde onun kim olduğunu bilmiyordu.

Üç silahlı kişiyi fark eden işgalciler ateş açtı; Sinvar onları bir binaya çekti ve çatışma burada devam etti.

SON ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIMIŞTI İsrail işgal güçlerinin yayımladığı dron görüntülerinde, ağır hasar görmüş bir binanın içerisinde yaralı halde oturan Sinvar görülüyor. Görüntülerde bir kolunun yaralı olduğu ve yüzünün örtülü bulunduğu görülürken, Sinvar kendisini takip eden drone'a elindeki tahta parçayı fırlatmaya çalışıyor. Ardından İsrail güçleri binaya havadan yeniden ateş açıyor.