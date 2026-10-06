Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden önceki günlerine ait yeni görüntüleri yayımladı
Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde şehit edilmesinden kısa bir süre önceki döneme ait yeni görüntüleri yayımlandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya platformu Telegram'daki hesabından paylaşılan videoda, Sinvar'ın son günlerinde yanında bulunan arkadaşlarından Enis ed-Derbi için hazırlanan taziye kesitlerine yer verildi.
"Aksa Tufanı Yıldızları" serisi kapsamında paylaşılan görüntülerde, Sinvar'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki çatışmalar sırasında şeht düşen direnişçilerle birlikte yer aldığı ve İsrail işgal güçlerine yönelik pusu eylemlerine katıldığı anlar ilk kez ortaya konuldu.
Görüntülerde, İsrail işgal güçlerinin Refah'ın batısındasaldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, Sinvar ve beraberindekilerin bölgedeki yıkılmış evlerin arasında hareket ettikleri anlar yer aldı.
Kayıtlarda Sinvar'ın yanı sıra Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Tugayı Komutanı Mahmud Hamdan ve diğer korumalarının da bulunduğu görüldü.
Ayrıca kayıtlarda, Sinvar ile korumalarının İsrail güçlerince kuşatıldıkları ve daha sonra hayatlarını kaybettikleri noktaya yakın bir evde bulundukları anlar belgelendi.