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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset buldu.Ölülerin Koronavirüs kurbanı olabileceği ifade edilebilirken, yetkililer kırsal alanlarda ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların fahiş cenaze fiyatlari nedeniyle cesetleri nehre attığını söyledi. İşte dünyayı dehşeti düşüren o kareler...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 17:00
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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Hindistan'da polis, sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan ve Ganj Nehri kıyılarına vuran cesetleri araştırıyor. Söz konusu ölü bedenlerin Covid-19 kurbanlarına ait olabileceğine inanılıyor.

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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

POLİS ANONS YAPARAK CESETLERİN NEHİRLERE ATILMAMASINI İSTİYOR
AP'nin haberine göre polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını isteyerek, "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" dedi.

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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Cuma günü yağan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkardı.

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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Ancak, eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19 kurbanının cesedinin kurtarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim bu bedenlerin Covid-19 ile ilgisi yoktur" dedi.

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Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Polis anons yapıyor: Cesetleri nehirlere atmayın!

Sehgal, bazı köylülerin,dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle, ölülerini yakmadıklarını ve onları nehirlere veya mezar kazaraK nehir kenarlarında bıraktıklarını söyledi.