Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

Son dakika haberi... Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasına direkt etki ederek başta Bitcoin olmak üzere piyasanın kaderini çizen açıklamalar yaptı. Dün Twitter üzerinden bir konuşmada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası Bitcoin adeta çakıldı. Tartışmaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk "Spekülasyonları açıklığa kavuşturmak adına: Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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