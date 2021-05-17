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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

Son dakika haberi... Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kripto para piyasasına direkt etki ederek başta Bitcoin olmak üzere piyasanın kaderini çizen açıklamalar yaptı. Dün Twitter üzerinden bir konuşmada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası Bitcoin adeta çakıldı. Tartışmaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk "Spekülasyonları açıklığa kavuşturmak adına: Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:25
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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuş ve Bitcoin hisseleri düşmüştü. Bu açıklamadan günler sonra Musk'tan Bitcoin'e bir darbe daha geldi.

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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

@CryptoWhale kullanıcı adını kullanan Mr Whale adlı anonim bir kripto para analisti, "Bitcoinciler, Tesla'nın sonraki çeyrekte elinde kalan Bitcoin varlıklarını sattığını öğrenince dizini dövecek. Elon Musk'a duyulan nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım." şeklinde mesaj attı.

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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

Elon Musk bu mesaja "Aynen" şeklinde karşılık verdi.

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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu

CNN Türk'ün haberine göre; Bu açıklama sonrası Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği endişesiyle üç büyük kripto para birimi BTC, Ethereum ve XRP'de sert düşüşler görüldü.

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Son dakika | Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama! Piyasa allak bullak oldu
Paylaşım sonrası Bitcoin yüzde 11 değer kaybıyla 42 bin dola civarına inerken, geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum yüzde 14 düşüşle 3 bin 200 dolar, XRP de yüzde 11.5 düşüşle 1.40 doların altına indi.