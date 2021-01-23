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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler şaşırttı. Salgından eser bulunmayan kentte gece kulüpleri yeniden kalabalıklaşırken sabaha kadar eğlence devam etti. Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:42
Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden gelen son görüntüler görenleri şaşırtıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Balık pazarından yayıldığı düşünülen virüs dünyayı sardı.
Birçok bölgede salgının yeni dalgaları yaşansa da Wuhan'da o günlerden eser yok.
11 milyon nüfuslu kent, tam bir yıl önce, güne virüsün insanlar arasında geçiş yapabildiğine dair haberle uyanmış ve karantinaya girmişti.
Wuhan, 76 gün boyunca ülkenin geri kalanından tamamen tecrit edildi. Sıkı tedbirler 8 nisan'da kaldırıldı. Ardından da test çalışmaları başladı..