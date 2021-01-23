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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler şaşırttı. Salgından eser bulunmayan kentte gece kulüpleri yeniden kalabalıklaşırken sabaha kadar eğlence devam etti.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:42
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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden gelen son görüntüler görenleri şaşırtıyor.

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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Balık pazarından yayıldığı düşünülen virüs dünyayı sardı.

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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Birçok bölgede salgının yeni dalgaları yaşansa da Wuhan'da o günlerden eser yok.

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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

11 milyon nüfuslu kent, tam bir yıl önce, güne virüsün insanlar arasında geçiş yapabildiğine dair haberle uyanmış ve karantinaya girmişti.

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Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Wuhan, 76 gün boyunca ülkenin geri kalanından tamamen tecrit edildi. Sıkı tedbirler 8 nisan'da kaldırıldı. Ardından da test çalışmaları başladı..