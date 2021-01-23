Wuhan'da gece kulüpleri doldu taştı! Sabaha kadar eğlendiler

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler şaşırttı. Salgından eser bulunmayan kentte gece kulüpleri yeniden kalabalıklaşırken sabaha kadar eğlence devam etti.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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