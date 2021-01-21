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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

İtalya'da henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 70 tonluk balina kıyıya vurdu. Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:48
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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

İtalya'nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı.

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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

Henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığını 70 ton, uzunluğunun ise 23.5 metre olduğu ifade edildi.

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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.

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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.

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Tam 70 ton ağırlığında! Kıyıya vurdu

VİRAL HASTALIK ŞÜPHESİ

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti.