WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ABD ile anlaşmaya vardı! 1901 gün sonra 2x3 metrelik hücreden serbest kaldı
ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından birine imza atan ve 5 yıldır İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı. Assange, ABD ile vardığı anlaşma sonrası hakkındaki tek bir suçlamayı kabul etti, 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede hakim karşısına çıkacak.
ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.
ABD'DE HAPSE GİRMEYECEK Anlaşma gereğince Wikileaks'in kurucusu, İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.
Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı.
Anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.
Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.
Assange 2019 yılından bu yana İngiltere'de hapisteydi. Kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için mücadele ediyordu.
AVUSTRALYA'YA DÖNDÜ
Wikileaks X'te yaptığı paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki 2x3 metrelik hücrede günün 23 saatini tecrit altında geçirdiği 1901 günden sonra 24 Haziran sabahı serbest kaldığını ve Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.
Paylaşımda, Assange'ın Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı, Avustralya'ya geri döndüğü ifade edildi.
2X3 METRELİK HÜCREDE 1901 GÜN
Assange'ın sonunda serbest kaldığını doğrulayan eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, yıllardır kendileri için seferber olan destekçilerine teşekkür etti ve
"bunun gerçekleşmesi için yıllardır emek veren sizlere şükranlarımızı kelimelerle ifade edemeyiz" dedi.
Assange'ın annesi Christine,
"Oğlumun çilesinin nihayet sona erdiği için minnettarım" diyerek gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.