WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ABD ile anlaşmaya vardı! 1901 gün sonra 2x3 metrelik hücreden serbest kaldı

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Assange'ın sonunda serbest kaldığını doğrulayan eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, yıllardır kendileri için seferber olan destekçilerine teşekkür etti ve "bunun gerçekleşmesi için yıllardır emek veren sizlere şükranlarımızı kelimelerle ifade edemeyiz" dedi.

Assange'ın annesi Christine, "Oğlumun çilesinin nihayet sona erdiği için minnettarım" diyerek gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.