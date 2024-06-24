En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

Dünya genelinde nükleer silahlara sahip 9 ülke olduğunu belirten Snyder, bu ülkelerin toplamda 12 bin 121 nükleer savaş başlığı olduğunu söyledi. Snyder, nükleer silahlara para harcanmasından endişe duyduklarını vurgulayarak "2023'te nükleer silaha sahip 9 ülke bunlar için 91,4 milyar dolar harcadı. Bu, dakikada neredeyse 3 bin dolara denk geliyor ve çok büyük miktarda bir para." dedi.

"Nükleer silahsız" bir dünya için destek veren ülkelerin nükleer silah için harcama yapan ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyleyen Snyder, bunda nükleer silahların bulundurulmasını, kullanılmasını ve kullanma tehdidini yasa dışı hale getiren Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın etkisinin olduğunu ifade etti.

Snyder, bu anlaşmayı imzalayan ve onaylayan neredeyse 100 ülke olduğunu belirterek dünyanın neredeyse yarısının bu silahların tehlikesine dikkati çekerek kimsenin onları kontrol etmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.