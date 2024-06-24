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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail'de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

Nükleer silahlar konusunda anlaşmazlıklar sürse de dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ülkelerin bu alanda yaptıkları yatırım ise son yıllarda 82 milyar doları geçti. İnsanlığın güvenliğini tehdit eden nükleer silah sayısı her geçen yıl artmaya devam ederken, dünya üzerindeki nükleer site haritası paylaşıldı. Peki en çok Nükleer silah hangi ülkede var? Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail'in nükleer silahı bulunuyor mu? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:37
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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

Dünya üzerinde 9 ülkede nükleer silah bulunuyor. Ülke güvenliği tehdit eden unsurlara karşı caydırıcı güç olarak bulundurulan Nükleer silahların her gecen yıl sayısı hızla artmaya devam ediyor. Kullanıldığında milyonlarca kişinin ölümüne ve yüzyıllar boyunca yaşamın yeniden oluşmasını engelleyen bu silah gücü, insanlık adına ciddi tehdit oluşturuyor.

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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

2023'TE NÜKLEER SİLAHA SAHİP 9 ÜLKE BUNLAR İÇİN 91,4 MİLYAR DOLAR HARCADI

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, 2023'te nükleer silahlanma için 1,1 milyar dolar harcadığı tahmin edilen ve bu alanda yaptığı harcamaları açıklamayan İsrail'in şeffaf olmadığını söyledi.

Snyder, ICAN'nin 2023 nükleer silah harcamalarına ilişkin yayımladığı raporu ve İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

Dünya genelinde nükleer silahlara sahip 9 ülke olduğunu belirten Snyder, bu ülkelerin toplamda 12 bin 121 nükleer savaş başlığı olduğunu söyledi. Snyder, nükleer silahlara para harcanmasından endişe duyduklarını vurgulayarak "2023'te nükleer silaha sahip 9 ülke bunlar için 91,4 milyar dolar harcadı. Bu, dakikada neredeyse 3 bin dolara denk geliyor ve çok büyük miktarda bir para." dedi.

"Nükleer silahsız" bir dünya için destek veren ülkelerin nükleer silah için harcama yapan ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyleyen Snyder, bunda nükleer silahların bulundurulmasını, kullanılmasını ve kullanma tehdidini yasa dışı hale getiren Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın etkisinin olduğunu ifade etti.

Snyder, bu anlaşmayı imzalayan ve onaylayan neredeyse 100 ülke olduğunu belirterek dünyanın neredeyse yarısının bu silahların tehlikesine dikkati çekerek kimsenin onları kontrol etmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

"NÜKLEER SİLAHLAR KULLANILDIĞI YERDEN ÇOK UZAKTAKİ BİR ÜLKEYİ DAHİ ETKİLER"

Dünya genelinde 9 ülkenin nükleer silahlara sahip olmasının oluşturduğu tehlikeye dikkati çeken Snyder, "Bunlar herhangi bir zaman ve durumda kullanılırlarsa sınırların ötesine geçen bir etkiye sahip olacaktır. Nükleer silahların tehlikeli yanı da budur. Onları kısıtlayamazsınız. Nükleer silahlar kullanıldığı yerden çok uzaktaki bir ülkeyi dahi etkiler." dedi.

Snyder, nükleer silahların etkisinden kurtulmanın mümkün olmadığının, kullanılmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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En çok nükleer silah hangi ülkede var? İsrail’de nükleer silah var mı? Harita yayınlandı | İşte detaylar...

İsrail'in elinde bulunan nükleer silahlara işaret eden Snyder, şunları söyledi:

"(İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlar) Bu kamuya açık bir sırdır. Herkes İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu biliyor ancak İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmiyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, İsrail'in yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu, herhangi bir nükleer silahın büyük bir felakete sebep olması ve yıkıcı zararı olabilmesi için yeterlidir. Raporumuzda İsrail'in nükleer silahlarından bahsediyoruz çünkü bu silahlar onlarda var."