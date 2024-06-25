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Gazze'nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç sözler tekrar gündem oldu

Terör devleti İsrail, 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Siyonist İsrail, Gazze'yi çocuk mezarlığına dönüştürürken, 15 binden fazla çocuğu katletti. Save The Children'a göre 21 bin çocuk da kayıp. Toplu mezarlar işkence görmüş minik bedenlerle dolu. Katil İsrail'in hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerine el koyarak yaptığı yasa dışı organ ticareti tekrar gündem oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:35 Güncelleme: 25.06.2024 09:43
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Gazze’nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç iddia tekrar gündem oldu

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 360 Filistinli daha hayatını kaybetti.

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Gazze’nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç iddia tekrar gündem oldu

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren soykırımda ölen Filistinli sayısı 37 bin 626'ya yükseldi. İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ise Gazze'de 21 bine yakın çocuğun ailesinden ayrı, enkaz altında, gözaltında olduğunu, isimsiz veya toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı.

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Gazze’nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç iddia tekrar gündem oldu

MİNİK BEDENLERE İŞKENCE

Açıklamada, toplu mezarlara gömülen çocuklarda işkence izleri bulunduğuna işaret edilerek, "9 Haziran itibarıyla 250 civarında Batı Şerialı çocuk, İsrail'in gözaltı sistemi içinde kayıp" ifadeleri kullanıldı.

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Gazze’nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç iddia tekrar gündem oldu

Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, Gazze'yi "çocuk mezarlığına" benzetti. 17 bin çocuğun ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisiz şekilde kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında, toplu mezarlarda ya da isimsiz mezarlarda olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

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Gazze’nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç iddia tekrar gündem oldu

Açıklamada, "Hiçbir ebeveyn, çocuğunun cesedini bulmak için molozları veya toplu mezarları kazmak zorunda kalmamalı" denildi.