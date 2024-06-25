Gazze'nin kayıp çocukları! 21 bin çocuk nerede? Korkunç sözler tekrar gündem oldu

Terör devleti İsrail, 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Siyonist İsrail, Gazze'yi çocuk mezarlığına dönüştürürken, 15 binden fazla çocuğu katletti. Save The Children'a göre 21 bin çocuk da kayıp. Toplu mezarlar işkence görmüş minik bedenlerle dolu. Katil İsrail'in hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerine el koyarak yaptığı yasa dışı organ ticareti tekrar gündem oldu.

ahaber.com.tr Giriş: 25.06.2024 09:35 Güncelleme: 25.06.2024 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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