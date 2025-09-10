10 Eylül 2025, Çarşamba

Washington’un son anda haberi oldu! Katar’la iletişim böyle kuruldu: İsrail’in Doha saldırısında dikkat çeken Türkiye detayı

İsrail işgal güçlerinin Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 13:36
İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze'de ateşkes önerisini görüştüğü sırada Katar'ın başkenti Doha'da hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden oluşan müzakere heyetini hedef alan saldırıya, "Kıyamet Günü" adı verildi.

Saldırıda, Hamas'ın üst düzey yöneticileri Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk hedef alındı ve 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İsrail İşgal Güçleri ile iç istihbarat kurumu Şin Bet'in ortak açıklamasında, "Hamas'ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir" denildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail uçakları, Katar hava sahasının dışından Hamas'ın Doha ofislerine 10'dan fazla füze fırlattı. The Wall Street Journal gibi News Corp'a ait olan Storyful tarafından doğrulanan video, çarpma anını, insanların büyük patlamalar sırasında koşmaya başladığı anları kaydetti. Diğer doğrulanmış videolarda ise Katar'ın başkenti üzerinde yükselen dumanlar görülüyordu.

Washington son anda haberdar oldu

Wall Street Journal'a (WSJ) göre, jetler hedefe yönelirken İsrail işgal güçleri ABD'yi sadece birkaç dakika öncesinden bilgilendirdi.

CENTCOM Başkanı Amiral Brad Cooper, operasyonu Mısır'a giderken öğrendi ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Beyaz Saray, Trump'ı bilgilendirdi ve özel elçisi Steve Witkoff'u Katar'a yönlendirdi.

Trump, saldırının İsrail veya ABD'nin hedeflerini ilerletmediğini belirterek, operasyonun yer seçiminin "çok üzücü" olduğunu ifade etti.

ABD Büyükelçiliği her şeyden habersiz partide

İşgal altındaki Kudüs'te, saldırılar kamuoyuna duyurulurken, bölgedeki ABD Büyükelçiliği, İsrail'in İran'la savaşı sırasında iptal edilen gecikmiş bir 4 Temmuz kutlamasına ev sahipliği yapıyordu.

Hoparlörlerden "We Are the Champions" ve "We Will Rock You" gibi şarkılar yükselirken, Amerikalı askerler ve İsrailli generaller sosisli sandviç ve hamburger eşliğinde sohbet ediyorlardı.

Katil Netanyahu, gecenin sonunda kalabalığa hitap ederek, akşamın erken saatlerinde konuşmayı umduğunu ancak "başka bir işle meşgul olduğunu" söyleyerek büyük alkış aldı.

Washington da gergin dakikalar

WSJ'nin aktardığına göre Beyaz Saray'da ise kutlamalar daha azdı; yetkililer, bir ABD müttefikinin diğerine yönelik saldırısının diplomatik sonuçlarını yönetmeye çalışıyordu.

Katar, lideri Şeyh Temim el- Sani'nin Trump ile görüştüğünü ve saldırıyı kınadığını, hemen hemen her Arap komşusunun da aynı şeyi yaptığını söyledi.

"Türkiye uyarmıştı"

WSJ'nin haberine göre, Türkiye'nin birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle temas kurarak olası bir İsrail saldırısı ihtimali nedeniyle dikkatli olmalarını tavsiye ettiği bildirildi:

"Saldırıdan önceki haftalarda Hamas liderleri belirsiz ama sert bir uyarı almıştı: Türk yetkililer, toplantılarınızın etrafındaki güvenliği artırın demişti."

Mısır'ın da Hamas'ı uyardığını kaydeden WSJ, grubun liderlerine toplantıların güvenliğini artırma önerisinde bulunulduğunu belirtti.