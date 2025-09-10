Washington’un son anda haberi oldu! Katar’la iletişim böyle kuruldu: İsrail’in Doha saldırısında dikkat çeken Türkiye detayı

İsrail uçakları, Katar hava sahasının dışından Hamas'ın Doha ofislerine 10'dan fazla füze fırlattı. The Wall Street Journal gibi News Corp'a ait olan Storyful tarafından doğrulanan video, çarpma anını, insanların büyük patlamalar sırasında koşmaya başladığı anları kaydetti. Diğer doğrulanmış videolarda ise Katar'ın başkenti üzerinde yükselen dumanlar görülüyordu.

Washington son anda haberdar oldu

Wall Street Journal'a (WSJ) göre, jetler hedefe yönelirken İsrail işgal güçleri ABD'yi sadece birkaç dakika öncesinden bilgilendirdi.

CENTCOM Başkanı Amiral Brad Cooper, operasyonu Mısır'a giderken öğrendi ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Beyaz Saray, Trump'ı bilgilendirdi ve özel elçisi Steve Witkoff'u Katar'a yönlendirdi.

Trump, saldırının İsrail veya ABD'nin hedeflerini ilerletmediğini belirterek, operasyonun yer seçiminin "çok üzücü" olduğunu ifade etti.