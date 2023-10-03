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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

Son dakika dünya haberi | Rus Telegram hesaplarında Wagner'in 2023 Ağustos ayında ölen lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Prigojin'in vasiyetinin bir kopyasına ulaşıldığı öne sürülürken ve henüz teyit edilmeyen o belgede Prigojin, bütün mal varlığını ve Wagner'in kontrolünü tek bir isme devretti. İşte haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 03.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 11:41
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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

Moskova'dan St. Petersburg'a seyahat ettiği özel jetin 23 Ağustos'ta başkent yakınlarında düşmesi sonucu ölen kaybeden Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in vasiyetinin ortaya çıktığı iddia edildi.

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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

Rus Telegram hesabı 'Port', belgenin fotoğrafını paylaşarak Prigojin'in vasiyetinin bir kopyasına ulaşıldığını öne sürdü.

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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

HER ŞEYİNİ "OĞLU PAVEL'E BIRAKTI" İDDİASI

2 Mart tarihinde onaylatıldığı görülen belgede yer alan iddialara göre, Prigojin bütün mal varlığını ve işlerinin kontrolünü 25 yaşındaki oğlu Pavel'e miras bıraktı.

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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

Söz konusu belgede Pavel, Wagner Grubu da dahil olmak üzere Prigojin'in varlıklarının tek mirasçısı olarak yer alıyor.

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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı

Diğer yandan 'Port' hesabında, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Prigojin'in iş imparatorluğuna yaklaşık 800 milyon dolar kadar borcu olduğu iddiası da yer aldı.