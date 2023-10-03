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Wagner’in ölen lideri Yevgeni Prigojin’in vasiyeti ortaya çıktı
Son dakika dünya haberi| Rus Telegram hesaplarında Wagner'in 2023 Ağustos ayında ölen lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Prigojin'in vasiyetinin bir kopyasına ulaşıldığı öne sürülürken ve henüz teyit edilmeyen o belgede Prigojin, bütün mal varlığını ve Wagner'in kontrolünü tek bir isme devretti. İşte haberin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 03.10.2023 11:30Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 11:41