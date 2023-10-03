03 Ekim 2023, Salı
Atlantik Konseyi'nden Joe Biden'a "Türkiye" uyarısı: Zaman daralıyor!
SON DAKİKA | Türkiye karşıtı alçak söylemleriyle bilinen ABD'li senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakkındaki "yolsuzluk ve rüşvet" skandalı ülkeyi iyice karıştırdı. Dünya basınının diline dolanan haber ardından içinde altının da olduğu yüzbinlerce dolar rüşvet almak ve Mısır'ın çıkarına çalışmakla suçlanan Menendez ile ilgili ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council) kritik bir analiz hazırladı. Yeni dönemi masaya yatıran Konsey, F-16 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığını ifade ederek Başkan Joe Biden yönetimine ikazlarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 10:44
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13