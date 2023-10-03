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Atlantik Konseyi'nden Joe Biden'a "Türkiye" uyarısı: Zaman daralıyor!

SON DAKİKA | Türkiye karşıtı alçak söylemleriyle bilinen ABD'li senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakkındaki "yolsuzluk ve rüşvet" skandalı ülkeyi iyice karıştırdı. Dünya basınının diline dolanan haber ardından içinde altının da olduğu yüzbinlerce dolar rüşvet almak ve Mısır'ın çıkarına çalışmakla suçlanan Menendez ile ilgili ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council) kritik bir analiz hazırladı. Yeni dönemi masaya yatıran Konsey, F-16 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığını ifade ederek Başkan Joe Biden yönetimine ikazlarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 10:44
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Atlantik Konseyi’nden Joe Biden’a Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor!

SON DAKİKA | Türkiye, 2021 yılının sonlarında ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti talep etmiş, Joe Biden yönetimi ise Türkiye'ye satışı desteklediğini açıklamıştı.

Ancak Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri satışlar üzerinde etkisi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin eski başkanı Menendez, bu satışa karşı çıkıyordu.

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Atlantik Konseyi’nden Joe Biden’a Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor!

ATLANTİK KONSEYİ'NDEN ANALİZ! ABD'YE "TÜRKİYE" UYARISI

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının ardından artık bu koltukta oturmayan Menendez ile ilgili ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council) dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Atlantik Konseyi 'Menendez skandalı nasıl Türkiye'nin F-16 almasıyla ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle sonuçlanabilir?' sorusuna yanıt aradı.

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Atlantik Konseyi’nden Joe Biden’a Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor!

Düşünce kuruluşunun Türkiye'deki direktör yardımcısı olan Grady Wilson tarafından kaleme alınan yazıda 'Görev yaptığı süre boyunca Menendez, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdi, Yunan yanlısı ve Ermeni yanlısı davalara daha olumlu yaklaştı' denildi.

Menendez skandalı sonrası yaşanan değişimi mercek altına alan yazar "Menendez'in ayrılması potansiyel bir değişim anlamına geliyor çünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak yabancı ülkelere silah satışları konusunda etkili bir veto hakkına sahipti ve F-16'ların Türkiye'ye satışına karşı olduğunu sık sık dile getiriyordu" ifadelerine yer verdi.

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Atlantik Konseyi’nden Joe Biden’a Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor!

'Menendez'in başkanlıktan ayrılması, ABD'nin artık Türkiye'ye F-16 satacağını garanti etmiyor ancak masadaki anlaşmaya yeni bir bakış için alan açıyor' diyen yazar Biden yönetimine uyarılarda bulundu.

F-16 anlaşması ile İsveç'in NATO üyeliğinin bağlantılı olduğuna vurgu yapılan yazıda 'F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya katılım oylamasının Türkiye parlamentosunda bağlantılı olduğunun açıkça kabul edilmesi olumlu bir adımdır. Şu anki risk,Türkiye'nin Kongre'den eylem beklerken Kongre'nin Türkiye parlamentosundan eylem beklediği bir açmaza dönüşmesidir' denildi.

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Atlantik Konseyi’nden Joe Biden’a Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor!

BÜYÜK RÜŞVET AĞI

Evinde yapılan aramada yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altın bulunan Menendez, eşi aracılığıyla rüşvet almak ve siyasi konumunu kullanarak Mısır hükümetinin çıkarına hareket etmekle suçlanıyor. Hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlanan Menendez yargı süreci tamamlanana kadar görevden alındı.