Atlantik Konseyi'nden Joe Biden'a "Türkiye" uyarısı: Zaman daralıyor!

Düşünce kuruluşunun Türkiye'deki direktör yardımcısı olan Grady Wilson tarafından kaleme alınan yazıda 'Görev yaptığı süre boyunca Menendez, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdi, Yunan yanlısı ve Ermeni yanlısı davalara daha olumlu yaklaştı' denildi.

Menendez skandalı sonrası yaşanan değişimi mercek altına alan yazar "Menendez'in ayrılması potansiyel bir değişim anlamına geliyor çünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak yabancı ülkelere silah satışları konusunda etkili bir veto hakkına sahipti ve F-16'ların Türkiye'ye satışına karşı olduğunu sık sık dile getiriyordu" ifadelerine yer verdi.