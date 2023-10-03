İtalya'nın Venedik şehrinde otobüs kazası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

İtalya'nın Venedik kentindeki Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, "Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim" dedi.