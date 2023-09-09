Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından listelendi. İşte yayınlanan raporda Türkiye'nin sıralaması ve dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri….

Giriş Tarihi: 09.09.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 21:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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