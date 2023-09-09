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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından listelendi. İşte yayınlanan raporda Türkiye'nin sıralaması ve dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri….

Giriş Tarihi: 09.09.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 21:30
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

Askeri güç denince akla ilk olarak hava kuvvetleri geliyor. Savaş sırasında hava üstünlüğünü elinde bulunduran ülkeler ise her alanda üstün bir sıfır konuma geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower ise yayınladığı raporda dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı.

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

Türkiye ise söz konusu raporda ilk 10'da yer alıyor. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin listedeki konumu…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP 10 ÜLKE

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

1. Sırada Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri

2. Sırada Rusya Hava Kuvvetleri yer alıyor.