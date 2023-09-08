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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 16:48
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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haikui Tayfunu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi. Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve altgeçitler sular altında kaldı.

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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Bir metro hattında seferler durdurulurken, Hong Kong ile Kowloon bölgesini bağlayan tüneli su bastı. Mahsur kalanların sel sularına kapılmamak için yüksek yerlere tırmanmaya çalıştığı, bazı yollardaki araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Hong Kong polisi farklı noktalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hong Kong Hastane Otoritesi ise sel nedeniyle 110 kişinin yaralandığını aktardı.

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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Okullarda bugün eğitime ara verilirken, iş yerleri kapatıldı. Hong Kong borsası da sabah işlemleri için açılmadı. Hong Kong Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

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140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı farklı departmanlar, selle mücadele ve selden etkilenen bölgelere yardım çalışmalarını yürütmek için harekete geçti. Riskli noktalarda bulunanların yağışlardan korunabilmeleri için 12 geçici barınak gece geç saatlerde hizmete alındı.
Hong Kong'da dün şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm verilmişti.