140 yılın en şiddetli yağışı! Hong Kong sular altında: 110 yaralı

Okullarda bugün eğitime ara verilirken, iş yerleri kapatıldı. Hong Kong borsası da sabah işlemleri için açılmadı. Hong Kong Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

