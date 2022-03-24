HaberlerGaleriVladimir Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor
Vladimir Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay neredeyse geride bırakılırken savaşın en kilit isimlerinden olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın mesafede duran Şoygu'nun yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Sadece Şoygu değil, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov da ortalıkta görünmüyor. Peki Putin'in sağ kolu olarak bilinen iki isim nerede?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:20Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:20