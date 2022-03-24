24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vladimir Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

Vladimir Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay neredeyse geride bırakılırken savaşın en kilit isimlerinden olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın mesafede duran Şoygu'nun yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Sadece Şoygu değil, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov da ortalıkta görünmüyor. Peki Putin'in sağ kolu olarak bilinen iki isim nerede?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:20
  • 1
  • 11
Vladimir Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

Rusya Ukrayna vaşanının birinci ayında Rus birliklerinin ilerleyişi sürerken bir yandan da dünyanın gözü NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmiş durumda... Bölgede yaşanan gelişmeler takip edilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak görülen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun nerede olduğu merak konusu oldu. Peki Sergey Şoygu nerede?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Vladimir Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

11 Mart tarihinden beri ortada görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

  • 3
  • 11
Vladimir Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

Şoygu, son olarak Putin'in yanında Sibirya'da, bir Balık avı gezisi sırasında fotoğraflandı. Tarihler 11 Mart'ı gösteriyordu…

66 yaşındaki Şoygu Rusya'nın en popüler bakanlarından biri. Bununsa iki sebebi var: Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin'in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi.

  • 4
  • 11
Vladimir Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

SEVEN DE SEVMEYEN DE MERAK EDİYOR
Yani Şoygu'yu sevenler de Putin'den kurtulmak için umutlarını bir askeri darbeye bağlayanlar da Şoygu'nun yolunu gözlüyor.

  • 5
  • 11
Vladimir Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov nerede? Şoygu 12 gündür ortalıkta görünmüyor

Saygın Rus yayın organlarından Agentstvo, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Şoygu'nun hasta olduğunu; hastalığının da kalbiyle ilgili sorunlara dayandığını iddia etti.