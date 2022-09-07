Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

Bu durumun etkilerinin insanlar üzerinde etkili olup olmadığı elbette ki bilinmiyor. Ancak bilim insanları bu araştırmayı yaşam süresini uzatma ve hasta insanları iyileştirebilmek için kullanmayı amaçlıyor. Araştırmada görevli Fabrisia Ambrosio, "Bir şekilde kas yenilenmesini mümkün kılıyor. Bu deney, bu yenilenmenin nasıl çalıştığının temellerini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Aynı zamanda yapılan kan aktarımı sayesinde yaşlı farelerin bilişsel performansı da artıyor.