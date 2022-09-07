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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

Fantastik filmlerde sık sık karşımıza gelen, kitaplara konu olan vampir efsaneleri ABD'de yapılan bir araştırma ile adeta gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı farelere enjekte edilen genç fare kanının, gençleştirici ve bilişsel yeteneklerini geliştirici etkilerinin olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum da akıllara vampir efsanelerini getirdi. İşte şaşkına çeviren araştırmanın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:03
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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

Çeşitli film, dizi ve kitaplardan vampir efsanelerini hepimiz biliyoruz. Fakat bu efsanelerin gerçek olacağı ihtimalini hiç düşündünüz mü? Bu fantastik hikayeler ABD'li bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir araştırma sonucunda adeta kesinleşti. Fareler üzerine test yapan araştırmacılar, genç farelerden yaşlı farelere kan nakli yaptı. Ortaya çıkan sonuç ise şaşkına çevirdi. İşte o detaylar...

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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

Farelere gençliği veren 'klotho' isimli proteini kanla ulaştırabilen araştırmacılar, yaşlı farelerin hücre ile dokularının ve kaslarının yenilendiğini; gençlere yönelik özellikler gösterdiğini tespit etti.

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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

FARELER GENÇLEŞTİ

Başka bir deyişle, kan verimi yaşlı fareleri gençleştirdi. Bu durum efsanelerdeki vampirlerin sürekli genç olması durumuna benzerlik gösteriyor.

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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

Bu durumun etkilerinin insanlar üzerinde etkili olup olmadığı elbette ki bilinmiyor. Ancak bilim insanları bu araştırmayı yaşam süresini uzatma ve hasta insanları iyileştirebilmek için kullanmayı amaçlıyor. Araştırmada görevli Fabrisia Ambrosio, "Bir şekilde kas yenilenmesini mümkün kılıyor. Bu deney, bu yenilenmenin nasıl çalıştığının temellerini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Aynı zamanda yapılan kan aktarımı sayesinde yaşlı farelerin bilişsel performansı da artıyor.

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Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi

YAŞLANMA SÜRECİNE IŞIK TUTAN İLERLEME

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çinli bilim adamları da benzer bir araştırmaya imza attı. Öyle ki, dolaşım sistemlerini genç kemirgenlerinkine cerrahi olarak bağlayarak yaşlı fareleri canlandırmak için yeni bir teknik geliştirdiler, bu da yaşlanma sürecine daha fazla ışık tutan bir ilerleme olarak tarihe geçti.