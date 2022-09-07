07 Eylül 2022, Çarşamba
Vampir efsanesi gerçek çıktı! Bilim insanlarının çalışması şaşkına çevirdi
Fantastik filmlerde sık sık karşımıza gelen, kitaplara konu olan vampir efsaneleri ABD'de yapılan bir araştırma ile adeta gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı farelere enjekte edilen genç fare kanının, gençleştirici ve bilişsel yeteneklerini geliştirici etkilerinin olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum da akıllara vampir efsanelerini getirdi. İşte şaşkına çeviren araştırmanın ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:03
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