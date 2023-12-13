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Uzmanlar 'olağanüstü' olarak tanımladı! İtalya'da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Kolezyum yakınlarında, Antik Roma döneminden kalma, içinde mozaik de olan özel bir konutun keşfedildiği bildirildi. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:34
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Uzmanlar ’olağanüstü’ olarak tanımladı! İtalya’da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma eski bir konut keşfedildi.

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Uzmanlar ’olağanüstü’ olarak tanımladı! İtalya’da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

Yapının, milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısı ile milattan sonraki 1. yüzyılın sonu arasında en az üç aşamada inşa edildiği belirtildi.

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Uzmanlar ’olağanüstü’ olarak tanımladı! İtalya’da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

Söz konusu konutta bir atriyum, bir bahçe ile yemek salonu bulunurken, ayrıca yetkililer tarafından "olağanüstü" olarak tanımlanan rustik tarzda bir mozaik de ortaya çıkarıldı.

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Uzmanlar ’olağanüstü’ olarak tanımladı! İtalya’da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

Uzmanlar, bu eski evin keşfinin, Roma tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

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Uzmanlar ’olağanüstü’ olarak tanımladı! İtalya’da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif." ifadesini kullandı.