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Uzmanlar 'olağanüstü' olarak tanımladı! İtalya'da yeni keşif: Roma tarihine ışık tutacak
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Kolezyum yakınlarında, Antik Roma döneminden kalma, içinde mozaik de olan özel bir konutun keşfedildiği bildirildi. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:34Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:34