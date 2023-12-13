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Haberler Galeri Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa'nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor

Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa'nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor

İsrail; 13 Aralık 1949'da yani 74 yıl önce bugün, Kudüs'ü başkent ilan ederek bitmeyen bir kavganın fitilini ateşledi. O günden beri Filistin halkı, kan ve gözyaşı içinde yaşıyor. Neredeyse bütün nesil, bu zulmün tanığı oldu. Kendi topraklarının, kendi vatanlarının üzerinde bir başka devletin kurulması, Filistinlileri bir anda yurtsuz yaptı ve dünyanın birçok yerine göçe zorladı. Gitmek istemeyenler de İsrail'in ayrımcı, baskıcı ve saldırgan işgal politikasına karşı 74 yıldır kahramanca direniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:03
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Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa’nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor
Yıllardır Filistin direnişini kıramayan İsrail, hedef gözetmeden saldırdığı halkı teslim olmaya zorluyor.
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Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa’nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor
2006 yılında Hizbullah ile savaşında ağır yenilgi alan İsrail, fazla kayıp vermemek için çocuk ve kadınlara saldırma yoluna gitti. Gazze'ye yönelik saldırılarında da aynı vahşeti sergiledi.
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Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa’nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor
Takvim yaprakları 1947'yi gösterdiğinde, Birleşmiş Milletler; Filistin topraklarını iki devlet arasında paylaştırmayı önerdi: bir tarafta Yahudi Devleti, diğer tarafta Arap Devleti.
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Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa’nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor
Kudüs ise uluslararası bir şehir olarak belirlendi. Bu plan Arap devletleri tarafından reddedildi ancak İsrail 1948'de bağımsızlığını ilan etti.
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Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa’nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor

MUKADDES ŞEHİR KUDÜS BÖLÜNDÜ

İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildiğinde Filistinliler o gün için Nekbe yani "Büyük felaket" ifadesini kullanmaya başladı.