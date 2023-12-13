Siyonist işgalin gölgesinde tarifsiz acı! Mescid-i Aksa'nın kan ve gözyaşı 74 yıldır dinmiyor

İsrail; 13 Aralık 1949'da yani 74 yıl önce bugün, Kudüs'ü başkent ilan ederek bitmeyen bir kavganın fitilini ateşledi. O günden beri Filistin halkı, kan ve gözyaşı içinde yaşıyor. Neredeyse bütün nesil, bu zulmün tanığı oldu. Kendi topraklarının, kendi vatanlarının üzerinde bir başka devletin kurulması, Filistinlileri bir anda yurtsuz yaptı ve dünyanın birçok yerine göçe zorladı. Gitmek istemeyenler de İsrail'in ayrımcı, baskıcı ve saldırgan işgal politikasına karşı 74 yıldır kahramanca direniyor.

Sabah Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL