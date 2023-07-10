Uluslararası ajanslar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye'nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan'ı nasıl ikna edecek?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.