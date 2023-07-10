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Haberler Galeri Uluslararası ajanslar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye'nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan'ı nasıl ikna edecek?

Uluslararası ajanslar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye'nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan'ı nasıl ikna edecek?

Vilnius'taki zirveye sayılı saatler kala dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan ile ABD lideri Biden'ın yaptığı telefon görüşmesi dünyanın da gündemine oturdu. Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın Biden'a verdiği İsveç yanıtını sayfalarına taşıdı. Ayrıca ajanslar, Biden'ın Erdoğan'ı ikna etmeyi başarması gerekiğinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:15
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Uluslararası ajanlar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye’nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan’ı nasıl ikna edecek?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.

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Uluslararası ajanlar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye’nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan’ı nasıl ikna edecek?

Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda.

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Uluslararası ajanlar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye’nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan’ı nasıl ikna edecek?

Dün akşam ise Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

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Uluslararası ajanlar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye’nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan’ı nasıl ikna edecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

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Uluslararası ajanlar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye’nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan’ı nasıl ikna edecek?

Liderler, Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.