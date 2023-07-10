10 Temmuz 2023, Pazartesi
Uluslararası ajanslar tarihi zirveye saatler kala duyurdu! Dünya Türkiye'nin kararını bekliyor | Biden Başkan Erdoğan'ı nasıl ikna edecek?
Vilnius'taki zirveye sayılı saatler kala dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan ile ABD lideri Biden'ın yaptığı telefon görüşmesi dünyanın da gündemine oturdu. Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın Biden'a verdiği İsveç yanıtını sayfalarına taşıdı. Ayrıca ajanslar, Biden'ın Erdoğan'ı ikna etmeyi başarması gerekiğinden bahsetti.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:15
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