BBC'de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler

Dünyanın köklü medya kuruluşlarından biri olan BBC'de büyük bir skandal patlak verdi. BBC'nin en ünlü spikerlerinden birinin reşit olmayan bir çocuktan para karşılığı müstehcen fotoğraflar aldığı iddia edildi. İstismarın 3 yıl sürdüğü ve bunun karşılığında ismi açıklanmayan spikerin çocuğa toplamda 35 bin pound ödediği söyleniyor. Çocuğun annesi ise daha önce konuyu BBC'ye taşıdığını ancak kuruluşun hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Sabah Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 15:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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