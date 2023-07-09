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BBC'de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler

Dünyanın köklü medya kuruluşlarından biri olan BBC'de büyük bir skandal patlak verdi. BBC'nin en ünlü spikerlerinden birinin reşit olmayan bir çocuktan para karşılığı müstehcen fotoğraflar aldığı iddia edildi. İstismarın 3 yıl sürdüğü ve bunun karşılığında ismi açıklanmayan spikerin çocuğa toplamda 35 bin pound ödediği söyleniyor. Çocuğun annesi ise daha önce konuyu BBC'ye taşıdığını ancak kuruluşun hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 15:12
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BBC’de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler
Dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan BBC'de mide bulandıran bir skandal ortaya çıktı. BBC'den Charley Adams ve Lucy Manning'in haberine göre İngiliz haber ajansı The Sun, ismi açıklanmayan ünlü bir BBC sunucusunun reşit olmayan bir genç çocuğa cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında para ödediğini iddia etti.
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BBC’de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler
İddiaya göre söz konusu sunucu, şu an 20 yaşında olan bir çocuğa 3 yıl boyunca toplamda 35 bin pound ödeme yapmış.
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BBC’de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler
Gencin annesi çocuğunun parayı uyuşturucu bağımlılığı için kullandığını iddai etti. Anne, ödemeler devam ederse çocuğunun öleceğini iddia etti.
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BBC’de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler

Ayrıca anne, "Herkesin tanıdığı o ünlü spikeri, oğlumla videolu görüşme yaparken yakaladım. Oğlum iç çamaşırlıydı ve bir performans sergilemeye hazırlanıyordu" dedi.

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BBC’de pedofili sapkınlığı! Çocuğun cinsel tacizi mide bulandırdı! Mağdurun annesinden olay sözler

Konuyla ilgili açıklama yapan BBC, süreci çok ciddiye aldığını ve olayı titizlikle araştırdığını iddia etti. Olayla ilgili konuşan BBC sözcüsü, "Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz. Adım adım bu süreci takip edeceğiz ve yeni gelen her detayı inceleyeceğiz" dedi.