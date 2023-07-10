Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

2012 yılından bu yana Güney Afrika'da bir ilk yaşandı. Uzmanların son zamanlarda dünyadaki iklim ve mevsim değişikliklerini dikkat çekiyor. Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bir gelişme Johannesburg kentinde meydana geldi. Kentte, 11 senedir kendisini göstermeyen kar yağışı bugün etkili oldu. Halk şaşkınlık içerisinde bahçelere yağan karın, tadını çıkarmaya çalıştı.