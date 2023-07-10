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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

2012 yılından bu yana Güney Afrika'da bir ilk yaşandı. Uzmanların son zamanlarda dünyadaki iklim ve mevsim değişikliklerini dikkat çekiyor. Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bir gelişme Johannesburg kentinde meydana geldi. Kentte, 11 senedir kendisini göstermeyen kar yağışı bugün etkili oldu. Halk şaşkınlık içerisinde bahçelere yağan karın, tadını çıkarmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 20:15
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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor.

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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

Küresel iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı; su kaynaklarının azalması, çölleşme, afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getiriyor.

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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor. Tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne seren bir görüntü bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geldi.

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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

Güney Afrika'da bulunan Johannesburg kenti sakinleri 11 yıllardır kar özlemiyle yanıp tutuşurken bugün meydana gelen hava olayı herkese şakına çevirdi.

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Güney Afrika’ya yıllar sonra kar yağdı!

2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg'da halk bahçelere akın etti.