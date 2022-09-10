10 Eylül 2022, Cumartesi
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere'de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kraliçe 2. Elizabeth, perşembe günü hayata veda etti. Kraliçe'nin vefatının ardından Veliaht Prens Charles, '3'üncü Charles' unvanı ile bugün resmen kral ilan edildi. Öte yandan İngiliz medyası Cuma gününün aksine bugün manşetlerine Kral III. Charles'ı taşıdı, bütün televizyonlar ise bugün öğle saatlerinde canlı yayına geçti. Peki Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek? İşte Birleşik Krallıkta yaşanacak 10 değişiklik…
Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 12:38
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