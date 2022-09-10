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Haberler Galeri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere'de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere'de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kraliçe 2. Elizabeth, perşembe günü hayata veda etti. Kraliçe'nin vefatının ardından Veliaht Prens Charles, '3'üncü Charles' unvanı ile bugün resmen kral ilan edildi. Öte yandan İngiliz medyası Cuma gününün aksine bugün manşetlerine Kral III. Charles'ı taşıdı, bütün televizyonlar ise bugün öğle saatlerinde canlı yayına geçti. Peki Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek? İşte Birleşik Krallıkta yaşanacak 10 değişiklik…

Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 12:38
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

Birleşik Krallık Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in önceki gün 96 yaşında hayata gözlerini yumması ile oğlu Prens Charles, "3'üncü Charles" adıyla "kral" unvanını aldı. 73 yaşındaki Charles, Birleşik Krallık tahtına çıkan en yaşlı hükümdar oldu. Daha önce bu unvan 1830'da 64 yaşında tahta çıkan Kral 4'üncü William'a aitti. 3'üncü Charles dün eşi Konsort Kraliçe Camilla ile İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden başkent Londra'ya geldi. Charles, bu sabah resmen kral ilan edildi.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

SARAYDA DUYURULDU

Türkiye saati ile 12'de St James Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katıldı.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

Aynı anda Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı yapılacak.

Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, III. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak.

Bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekilecek, bu sürenin sonunda yeniden yarıya indirilecek.

Kral III. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

TAÇ SOM ALTINDAN

Taç giyme töreni, son 900 yıldır Westminster Abbey'de yapıldı. Fatih William orada taç giyen ilk hükümdardı, 3'üncü Charles da 40'ıncı olacak. Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilen bir Anglikan dini ritüeli olan törende Charles'ın başına St Edward's Taç'ı yerleştirilecek. 1661 yılından kalma som altından olan bu taç, Londra Kulesi'ndeki Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve yalnızca hükümdar tarafından taç giyme töreni sırasında giyiliyor. Ağırlığı da 2.23 kilogram. Kraliyet düğünlerinin aksine, taç giyme töreni bir devlet faaliyeti. Dolayısıyla hükümet harcamaları karşılıyor ve nihayetinde konuk listesini de belirliyor.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

TRUSS: BAĞLIYIZ

3'üncu Charles'ın tahta çıkışını ülkenin üçüncü kadın Başbakanı olan Muhafazakâr Partili Liz Truss da İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşma ile selamladı. Yeni başbakan, Kral 3'üncü Charles'a bağlılık ve sadakat sözü verdi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Truss konuşmasında önce vefat eden Kraliçe 2'nci Elizabeth'i andı. Elizabeth'in dünyanın bildiği en büyük liderlerden biri olduğunu söyleyen Truss, onu ülkenin en büyük "diplomatı" olarak niteledi. "Mirası tanıştığı sayısız insan, tanık olduğu küresel tarih ve dokunduğu hayatlar aracılığıyla devam edecek" diye ekledi.