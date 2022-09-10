Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından tüm gözler İngiltere’de! Kral III. Charles bugün resmen kral ilan edildi

TRUSS: BAĞLIYIZ

3'üncu Charles'ın tahta çıkışını ülkenin üçüncü kadın Başbakanı olan Muhafazakâr Partili Liz Truss da İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşma ile selamladı. Yeni başbakan, Kral 3'üncü Charles'a bağlılık ve sadakat sözü verdi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Truss konuşmasında önce vefat eden Kraliçe 2'nci Elizabeth'i andı. Elizabeth'in dünyanın bildiği en büyük liderlerden biri olduğunu söyleyen Truss, onu ülkenin en büyük "diplomatı" olarak niteledi. "Mirası tanıştığı sayısız insan, tanık olduğu küresel tarih ve dokunduğu hayatlar aracılığıyla devam edecek" diye ekledi.