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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması sonrasında peş peşe gelen itiraflar Türk mühendislerin değerini gözler önüne sermişti. Birçok parçayı Türkiye'nin üretmesi üzerine yaşanan aksaklıklar hem maddi hem de zaman anlamında F-35 projesini geriye attı. Türkiye'nin boşluğunu doldurmak için uğraşan ABD yeni bir adım attı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:34
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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

ABD, Japonya'nın F-35 programına katılması için Lockeheed Martin savunma şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı.

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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) günlük ihale duyurularında yer verilen, Donanmaya ait duyurularda, "Fort Worth, Teksas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış (FMS) programına tabi ülkenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar." denildi.

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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

Söz konusu ülkenin Japonya olduğu ifade edilen duyuruda, sözleşmenin Mart 2025'te tamamlanacağı ifade edilirken kontrat bedelinin Japonya tarafından karşılandığı kaydedildi.

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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

Japonya, F-35A ve F-35B serisini almak üzere ABD ile 23 milyar dolarlık alım müzakeresine girmişti.

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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı

8 ÜLKE KALMIŞTI

Türkiye'nin F-35 programına katılımının Temmuz 2019'da askıya alınmasından sonra programda 8 katılımcı ülke kalmıştı.