15 Temmuz 2021, Perşembe
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F-35 programı için flaş hamle! Yeni ülke katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı
ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması sonrasında peş peşe gelen itiraflar Türk mühendislerin değerini gözler önüne sermişti. Birçok parçayı Türkiye'nin üretmesi üzerine yaşanan aksaklıklar hem maddi hem de zaman anlamında F-35 projesini geriye attı. Türkiye'nin boşluğunu doldurmak için uğraşan ABD yeni bir adım attı.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:34
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