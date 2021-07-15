Fransa ulusal bayram kutlamalarında şoke eden görüntü! Paris yangın yeri!
Her yılın 14 Temmuz günü kutlanan Fransa'nın ulusal bayramı Bastille nedeniyle düzenlenen geçit töreni göz kamaştırdı. Geçen yıla göre daha geniş katılımla düzenlenen törende bir kaza da yaşandı. Öte yandan salgın tedbirlerini protesto edenler Paris sokaklarını birbirine kattı.
Giriş Tarihi: 15.07.2021
16:27 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
16:27
Fransa, Bastille Günü'nü Paris geçit töreninde yürüyen binlerce asker, tepelerinde kükreyen savaş uçakları ve ülke çapında geleneksel partilerle kutladı. Geçen yıl etkinlikler virüs korkusu nedeniyle küçük çapta kutlanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Virüs korkusu hala kendini gösteriyor ancak Fransa hükümeti, pandemi öncesi hayata geri dönmek için geçit törenine yine de devam etmeye karar verdi. Gri gökyüzü ve hafif yağmur altındaki geçit töreni, her zamanki etkinliğin daha küçük bir versiyonuydu ve tribünlerde 25 bin yerine sadece 10 bin kişi vardı.
EVLENME TEKLİF ETTİ Geleneksel geçit töreni, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu bir yıllık aradan sonra Champs-Elysees'e geri döndü - ve bir asker bu vesileyle kız arkadaşına Arnavut kaldırımlı caddede diz çöküp evlenme teklif etti.
Kutlamalarda, Fransız Devrimi'nin doğuşuna işaret eden 14 Temmuz 1789'da Paris'teki Bastille hapishane baskını anılıyor. Seyirciler geçit töreninin küçük bir bölümüyle sınırlı kaldı.
Buna ek olarak, katılan her kişi, tam olarak aşılandığını, yakın zamanda virüsten kurtulduğunu veya virüs testinin negatif olduğunu kanıtlayan özel bir geçiş belgesi göstermek zorundaydı. Çarşamba akşamı Eyfel Kulesi'nde yapılan havai fişek gösterisini izlemek için toplananlar için de benzer kısıtlamalar uygulandı.
AT MUHAFIZLARI KALDIRIMA ATTI Kutlamaların son aşamalarında iki at tökezleyerek Cumhuriyet Muhafızlarını kaldırıma attı ancak genel olarak günün ana etkinliğinin plana göre gittiği belirtildi.
Fransa'nın dört bir yanından gelen seyirciler, kısıtlamalardan ve virüs nedeniyle konulan güvenlik kontrollerinin sebep olduğu uzun kuyruklardan bıkmış olsalar bile gösteriyi bizzat görebildikleri için mutlu bir şekilde Paris'te toplandılar.