Fransa ulusal bayram kutlamalarında şoke eden görüntü! Paris yangın yeri!

Virüs korkusu hala kendini gösteriyor ancak Fransa hükümeti, pandemi öncesi hayata geri dönmek için geçit törenine yine de devam etmeye karar verdi. Gri gökyüzü ve hafif yağmur altındaki geçit töreni, her zamanki etkinliğin daha küçük bir versiyonuydu ve tribünlerde 25 bin yerine sadece 10 bin kişi vardı.