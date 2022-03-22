Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

Ukrayna'da sadece kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkış yapmasına izin veriliyor. 60 yaşına kadar olan erkeklerin ülkeden ayrılamadığı Ukrayna'da devlet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 çocuğu olması durumunda Avrupa'ya çıkmasına müsaade ediyor. Bu yaş aralığında olup ülkeden kaçmak isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı.

Lviv'deki haber nöbeti sırasında çocuk kaçırma şüphesiyle karakola götürülen bir ailenin gözaltına alınmasına Sabah tanıklık etti. Tarihi Lviv Tren Garının önünde bulunan insani yardım alanında yaşanan hareketlilik üzerine askerler bir adamı kucağında bulunan çocukla birlikte karakola götürerek gözaltına aldı.