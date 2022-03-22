22 Mart 2022, Salı
Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, kadın ve çocuklar ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Ukrayna'daki yasalarda, 60 yaşına kadar olan erkeklerin silahaltında olmasını kapsıyor. Fakat 60 yaş altı erkekler 3 çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkabiliyor. Ülkede savaşa girmek istemeyen erkekler çocukları kaçırmaya başladı. İşte kirli 'çocuk oyununun' detayları…
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:29
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