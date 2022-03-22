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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, kadın ve çocuklar ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Ukrayna'daki yasalarda, 60 yaşına kadar olan erkeklerin silahaltında olmasını kapsıyor. Fakat 60 yaş altı erkekler 3 çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkabiliyor. Ülkede savaşa girmek istemeyen erkekler çocukları kaçırmaya başladı. İşte kirli 'çocuk oyununun' detayları…

Sabah
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:29
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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

Ukrayna'da sadece kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkış yapmasına izin veriliyor. 60 yaşına kadar olan erkeklerin ülkeden ayrılamadığı Ukrayna'da devlet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 çocuğu olması durumunda Avrupa'ya çıkmasına müsaade ediyor. Bu yaş aralığında olup ülkeden kaçmak isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı.

Lviv'deki haber nöbeti sırasında çocuk kaçırma şüphesiyle karakola götürülen bir ailenin gözaltına alınmasına Sabah tanıklık etti. Tarihi Lviv Tren Garının önünde bulunan insani yardım alanında yaşanan hareketlilik üzerine askerler bir adamı kucağında bulunan çocukla birlikte karakola götürerek gözaltına aldı.

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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

"SAVAŞTAYIZ, SEN KAÇMAYA YOL ARIYORSUN"

Askerlerin, "Çocuk kaçırmak yasal değil. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz savaştayız, sen kaçmaya yol arıyorsun" diyerek çıkıştığı adam, "Benim suçum yok" diyerek askerlere cevap verdi. Askerler, şüpheli kişiyi yanında bulunan çocuklarla birlikte durumun araştırılması için tren garında bulunan polis noktasına götürdü.

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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

3 MİLYON KİŞİ UKRAYNA'YI TERK ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Savaş bölgesini terk eden Ukraynalılar, Batı'da ulaştıkları ilk kapıdan dışarı çıkıyor. Toplamda 3 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken, bu sayının yüzde 70'e yakını Polonya'ya geçti. Dün akşam saatlerinde Polonya'ya geçen toplam Ukraynalı sayısı resmi kaynaklar tarafından 2 milyon 93 bin 997 olarak açıklandı.

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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

UKRAYNALILARIN HAYALİ AVRUPA'YA YERLEŞMEK

Medyka sınır kapısına gelen günde ortalama 40-50 bin Ukraynalı, Polonya'ya geçerek Avrupa'ya yerleşme hayali kuruyor. Ukrayna'daki yasa 60 yaşına kadar olan erkekleri silahaltına almayı kapsarken, bazı Ukraynalıların başvurduğu yollar içler acısı. Ukrayna, kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkmasına müsaade ediyor. Ancak 60 yaşına kadar olan erkekler ülkeyi terk edemiyor.

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Ukrayna’da savaştan kaçmak isteyen erkeklerin kirli çocuk oyunu! Sadece onlar gidebiliyor

Hükümet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 tane çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkmasına izin veriyor. Bu yaş aralığında olup ülkeyi terk etmek isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler ise, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı.