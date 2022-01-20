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Haberler Galeri Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Rusya ile Ukrayna arasında bir sıcak çatışmanın başlama ihtimali an meselesiyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki müzakere teklifi Ukrayna'da büyük yankı uyandırdı. Kiev yönetimi, teklifin şüphesiz "İyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" vurguladı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 15:26
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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Karadeniz'in kuzeyinde savaş çanları çalıyor. Türkiye'nin savaşı önlemek için başlattığı girişim taraflar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için yaptığı teklife ilişkin konuştu. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetinin "İyi düşünülmüş ve potansiyele sahip" bir teklif olduğunu söyledi.

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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Podolyak, Erdoğan'ın bölgedeki durumu çok iyi anladığını ifade etti, Ukraynalılar ve Rusların saiklerini çok iyi bildiğini aktardı.

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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Öneri Rusya'dan da destek almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki sorunları çözmek için Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetini "Memnuniyetle karşıladıklarını" söylemişti.

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AB'den Rusya'ya savaş tehdidi! Eğer Ukrayna'ya saldırırsa...
AB’den Rusya’ya savaş tehdidi! Eğer Ukrayna’ya saldırırsa...

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hamlelerine ABD'nin ardından AB'den de tepki geldi. Rusya'yı hedef alan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'ya saldırırsa çok ağır yaptırım uygulayacağız" dedi. Von der Leyen, AB'nin "Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna ve Avrupalı ortaklar" ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Bazı ülkelerin diğerlerine "arka bahçesi" muamelesi yapmasını kabul etmediklerini vurgulayan von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'yı "etki alanları" şeklinde ayrıştırması girişimlerine karşı çıktıklarını kaydetti.