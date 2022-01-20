Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için yaptığı teklife ilişkin konuştu. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davetinin "İyi düşünülmüş ve potansiyele sahip" bir teklif olduğunu söyledi.