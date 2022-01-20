NASA'nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars'ta yaşam var mı?

Uzayda yıllardır devam eden "yaşam var mı?" çalışmaları ara vermeden devam ediyor. NASA'nın uzay aracı yaptığı keşif sortisinde 2 4toz örneği buldu. Curiosity, 24 toz örneğini yaklaşık 850 santigrat dereceye kadar ısıttı. Yapılan açıklamada, "Üç olasılık da bugün Dünya'daki hiçbir şeye benzemeyen olağandışı bir karbon döngüsüne işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.