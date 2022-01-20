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NASA'nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars'ta yaşam var mı?

Uzayda yıllardır devam eden "yaşam var mı?" çalışmaları ara vermeden devam ediyor. NASA'nın uzay aracı yaptığı keşif sortisinde 2 4toz örneği buldu. Curiosity, 24 toz örneğini yaklaşık 850 santigrat dereceye kadar ısıttı. Yapılan açıklamada, "Üç olasılık da bugün Dünya'daki hiçbir şeye benzemeyen olağandışı bir karbon döngüsüne işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 16:29
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NASA’nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars’ta yaşam var mı?

NASA'nın Mars'taki uzay aracı, çarpıcı bir keşif yaptı. Uzmanları heyecanlandıran keşif için Curiosity, 24 toz örneğini yaklaşık 850 santigrat dereceye kadar ısıttı. Uzmanlar karşılaştıkları sonuç karşısında, ""Üç olasılık da bugün Dünya'daki hiçbir şeye benzemeyen olağandışı bir karbon döngüsüne işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA’nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars’ta yaşam var mı?

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örneklerinde karbon atomları tespit edildi. Keşif, 2012'den beri Kızıl Gezegen'in Gale Krateri'nde araştırma yapan uzay aracının topladığı verilerle mümkün oldu.

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NASA’nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars’ta yaşam var mı?

Curiosity, topladığı örneklerdeki elementleri ayırmak için 24 toz örneğini yaklaşık 850 santigrat dereceye kadar ısıttı. Bu da numunelerin metan gazı salmasına neden oldu ve karbon atomlarının varlığını ortaya çıkardı.

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NASA’nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars’ta yaşam var mı?

ÜÇ ÖNEMLİ FİKİR

Bilim insanlarının karbonun kökenine dair üç fikri var: Kozmik toz, karbondioksitin ultraviyole bozunması veya biyolojik olarak üretilen metanın ultraviyole bozunması.

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NASA’nın uzay aracından çarpıcı keşif! Mars’ta yaşam var mı?

İlk iki seçenek, moleküler toz bulutları gibi kozmik olgulara işaret ederken, üçüncü seçenek, Mars'ta geçmişte yaşam olduğu anlamına gelebilir.