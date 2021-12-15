Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi

Ukrayna-Rusya hattında yaşanan gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. NATO ve AB'nin Rusya'ya karşı takındığı sert tavır, aynı şekilde karşılıyor buldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının son açıklaması, NATO ve AB ülkelerine net bir mesaj niteliği taşıdı. İşte dünyayı tedirgin eden olayda son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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