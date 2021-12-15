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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi

Ukrayna-Rusya hattında yaşanan gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. NATO ve AB'nin Rusya'ya karşı takındığı sert tavır, aynı şekilde karşılıyor buldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının son açıklaması, NATO ve AB ülkelerine net bir mesaj niteliği taşıdı. İşte dünyayı tedirgin eden olayda son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:54
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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi
Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Rusya askeri yığınağa devam ederken Ukrayna ise batılı müttefikleri ile sıkı görüşmeler içerisinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi
Rusya'nın peş peşe tehlikeli hamleleri ve açıklamaları NATO müttefiklerini ve Avrupa'yı tedirgin etmeye devam ediyor.
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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi
Hem NATO hem de AB başkanları Moskova'yı, Ukrayna topraklarına girmesi durumunda “ciddi sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyardı.
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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN SÖZLER

Tüm uyarıların ardından Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı açıklamalar ise ortalığı tamamen karıştırdı.

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Ukrayna-Rusya cephesinde kaos büyüyor! Son açıklama gerginliğin fitilini ateşledi
Ryabkov, devlete ait RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.