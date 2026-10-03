Beyaz camdan kral tahtına! Uganda'da devlet televizyonu sunucusu kral oldu

Uganda sınırları içerisindeki Tooro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybetti. Oğlu tahta geçmek istemeyince yeni kral gazeteci kuzeni Edward Rukidi oldu.

Uganda sınırları içerisindeki Tooro Krallığı'nda akıllara durgunluk veren sıra dışı bir taht değişimi yaşandı. Hükümdar Kral Oyo Nyimba'nın 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ve veliaht oğlunun krallık yerine İngiltere'de kalecilik yapmayı seçmesinin ardından, krallık tahtının yeni sahibi devlet televizyonunda haber spikerliği yapan kuzeni Edward Rukidi oldu.

OĞLU KALECİLİĞİ SEÇTİ, TAHT GAZETECİYE KALDI Tooro Krallığı'nda 1995 yılında henüz 3 yaşındayken çocuk yaşta tahta çıkan Kral Oyo Nyimba, 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Kralın erken vefatı krallıkta büyük bir taht krizinin fitilini ateşledi. EN "KRAL" GAZETECİ: TV EKRANINDAN KRAL KOLTUĞUNA Vefat eden Kral Oyo, vasiyetinde tahtın oğluna kalmasını arzu etmişti; ancak veliaht prens kendisine bambaşka bir hayat rotası çizerek İngiltere'de kaleci olmayı tercih etti. Oğlunun tahtı reddetmesi üzerine kraliyet koltuğu, babasının kuzeni olan ve Uganda devlet televizyonunda haber sunuculuğu yapan gazeteci Edward Rukidi'ye devredildi.

YENİ KRALDAN BİRLİK VE GELİŞİM MESAJI Ekranların tanınan simasından Tooro Krallığı'nın yeni liderliğine yükselen 56 yaşındaki Kral Edward Rukidi, "Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım." ifadelerini kullandı. Krallığın geleceği için kararlılık vurgusu yapan yeni lider, "Tooro'yu ileri taşımak için çalışacağız." sözleriyle halkına seslendi.