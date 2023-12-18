18 Aralık 2023, Pazartesi
Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya'da felaket: 300'den fazla kişi kurtarıldı
Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Öte yandan Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı. Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:12
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