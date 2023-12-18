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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya'da felaket: 300'den fazla kişi kurtarıldı

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Öte yandan Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı. Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:12
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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya’da felaket: 300’den fazla kişi kurtarıldı

Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan selin fazlasıyla yıkıcı olduğunu belirtti.

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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya’da felaket: 300’den fazla kişi kurtarıldı

Carroll, arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını ve zorlu bir akşam geçirdiklerini dile getirdi.

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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya’da felaket: 300’den fazla kişi kurtarıldı

Afet nedeniyle şu ana kadar ölen ya da ağır yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaşan Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldığını kaydetti.

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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya’da felaket: 300’den fazla kişi kurtarıldı

Yetkililer, kurtarılan 300'den fazla kişinin helikopterle bölgeden tahliye edileceğini açıkladı.

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Uçaklar sele kapıldı timsahlar mahalle aralarında yüzdü! Avustralya’da felaket: 300’den fazla kişi kurtarıldı

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.