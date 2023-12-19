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Çin'de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:57
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Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 100, komşu Çinghay eyaletinde 11 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

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Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

Kurtarma çalışmaları için yerel itfaiye ve afet birimlerinden 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

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Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 111 kişi hayatını kaybetti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı, depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.