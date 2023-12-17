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Haberler Galeri Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Ülkelerin askeri güç projeksiyonunda önemli bir rol oynayan savaş uçakları, stratejik bir varlık olarak kabul ediliyor. Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek ve caydırıcılığını artırmak amacıyla "Eurofighter" savaş uçağı alımına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hamle, ülkenin savunma kapasitesini modernize etme ve bölgesel güç dengelerine etki etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Peki hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 10:47
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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Türkiye, hem stratejik coğrafi konumu hem de güçlü kara, hava ve deniz kuvvetleriyle dünyanın dikkat çeken ülkelerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleri, modernizasyon ve güç artırımı hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek ve caydırıcılığını daha da artırmak amacıyla Eurofighter savaş uçağı alımına yönelik hazırlıklar gündemde yer alıyor. 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1
Kongo: 2
Meksika: 3
Honduras: 4
Ermenistan: 4
Sri Lanka: 5

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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Gabon: 6
Zambiya: 8
Mozambik: 8
Eritre: 8
Namibya: 9
Mali: 9
Ekvador: 9
Zimbabve: 10

Uganda: 10
Slovakya: 10
Sırbistan: 10

Tunus: 11
Bulgaristan: 11
Botsvana: 11
Macaristan: 12
Çekya: 12

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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Hırvatistan: 12
Tanzanya: 14
Nijerya: 14
Avusturya: 15

Peru: 16
Güney Afrika: 17
Kenya: 17

Kolombiya: 17
Bahreyn: 17
Azerbaycan: 17
Libya: 20

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Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Etiyopya: 23
Türkmenistan: 24
Avustralya: 24
Arjantin: 24
Malezya: 26
Irak: 26

Portekiz: 28
Umman: 29
Hollanda: 29
Romanya: 30

Kuveyt: 33
Danimarka: 33
Küba: 38
Belarus: 38
Endonezya: 41
Brezilya: 42