Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023’te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı

Türkiye, hem stratejik coğrafi konumu hem de güçlü kara, hava ve deniz kuvvetleriyle dünyanın dikkat çeken ülkelerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleri, modernizasyon ve güç artırımı hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek ve caydırıcılığını daha da artırmak amacıyla Eurofighter savaş uçağı alımına yönelik hazırlıklar gündemde yer alıyor. 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı.