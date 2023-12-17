17 Aralık 2023, Pazar
Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
Ülkelerin askeri güç projeksiyonunda önemli bir rol oynayan savaş uçakları, stratejik bir varlık olarak kabul ediliyor. Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek ve caydırıcılığını artırmak amacıyla "Eurofighter" savaş uçağı alımına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hamle, ülkenin savunma kapasitesini modernize etme ve bölgesel güç dengelerine etki etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Peki hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 10:47
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