2021 yılında dünyayı neler bekliyor? Tüm gözler ABD ve Çin'e çevrildi | Ticaret savaşı, koronavirüs, kuraklık...

2020 yılı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik daralmanın yanı sıra savaşlar ve kuraklık nedeniyle yoksul ülkelerin daha da yoksullaşmasına sahne oldu. 2021 yılında koronavirüs salgınına çare bulunması beklenirken, ticaret savaşlarının alevlenmesi ve çatışma bölgelerinde hareketliliğin artması bekleniyor. Dünyada 2021 yılının sıcak gündem maddeleri de şöyle sıralandı.