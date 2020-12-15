Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Tüyler ürperten fotoğraflar! Bu sabah servis edildi Son dakika haberine göre; Associated Press ajansı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pedra Branca eyalet parkında çekilmiş tüyler ürperten fotoğrafları, bugün sabah saatlerinde dünyaya servis etti. Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:33
Bundan yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve neredeyse dünyanın tamamına yayılan koronavirüs, yüzyılın kabusu oldu, ülkere diz çöktürdü. Tsunami etkisi yaratan pandeminin yaydığı şok dalgalarının etkisi hala şiddetli bir şekilde sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 73 milyon kişiye bulaşan virüs nedeniyle, bugüne dek 1 milyon 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi virüsü yenmeyi ve hayatta kalmayı başardı ancak hala Kovid-19'un kalıcı etkileriyle mücadele ediyor.
Peş peşe gelen aşı haberleri, insanlık için bir umut kaynağı oluyor. Ancak bilim insanları, dünyanın koronavirüs salgınından kurtulduktan sonra bile derin bir nefes alamayacağının farkında.
AP DÜNYAYA SERVİS ETTİ Associated Press ajansı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pedra Branca eyalet parkında çekilmiş tüyler ürperten fotoğrafları dünyaya servis etti.
Fotoğraflarda, dört Brezilyalı bilim adamının yağmur ormanlarında dar bir yolda ilerlerken, gecenin çökmeye başlamasıyla el fenerlerini açtığı görülüyor.