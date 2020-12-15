Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Evleri terk edip oraya sığındılar

Aynı zamanda yeraltına taşınmak isteyenlerin talepleri de yüzde 2000 oranında artış gösterdiği de bilinenler arasında. Vivos şirketinin şu an da dünya çapında yaklaşık bir milyon üyesi bulunuyor ve bunun en az 1000 tanesi Birleşik Krallık'tan.



"BİNLERCE DOLAR ÖDENİYOR"

Vicino, bu projesini "destansı bir hayatta kalma önceliği" olarak tanımladı ve bu fikri ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce bulduğunu söyledi.