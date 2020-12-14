ANA SAYFA
Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem
Son dakika haberi... Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "ABD için önümüzdeki 4 ila 6 ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir" dedi. Gates, "Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor" dedi.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:00
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23