Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

'ABD BENCİL DAVRANMAMALI'

Aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bill Gates, "Tüm aşıların üretim kapasitesini arttırmalıyız. Önümüzdeki aylarda birçok aşı kullanım onay alacak. Üretim daha da kolaylaşacak" şeklinde konuşurken Trump'ın Moderna aşısını sadece ABD'de kullanılmasını onaylayan yasaya ise "Biz de Alman aşısından faydalanacağız. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" diye konuştu.