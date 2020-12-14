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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

Son dakika haberi... Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "ABD için önümüzdeki 4 ila 6 ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir" dedi. Gates, "Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:00
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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, "Corona virüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir" dedi.

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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay corona virüs salgınının en kötü dönemi olabilir.

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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.

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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

'TAHMİNİMİ DE AŞTI'
2015 yılında corona virüse benzer bir salgının olabileceğini söylediğini belirten Gates, "ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken hayatını kaybedenlerin sayısının daha yüksek olacağından söylemiştim. Virüs her geçen gün daha ölümcül olabilir. Henüz en kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünya ekonomisine zararı beş yıl önceki tahminlerimden çok daha kötü" şeklinde konuştu.

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Bill Gates'ten korkutan tahmin: Önümüzdeki 6 ay en ölümcül dönem

'ABD BENCİL DAVRANMAMALI'
Aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bill Gates, "Tüm aşıların üretim kapasitesini arttırmalıyız. Önümüzdeki aylarda birçok aşı kullanım onay alacak. Üretim daha da kolaylaşacak" şeklinde konuşurken Trump'ın Moderna aşısını sadece ABD'de kullanılmasını onaylayan yasaya ise "Biz de Alman aşısından faydalanacağız. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" diye konuştu.