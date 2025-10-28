28 Ekim 2025, Salı
Türkiye'nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan'dan İsrail'e kim ne dedi? "Başımız ağrıyacak"
Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter savaş uçağı alım sürecinde sona yaklaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum basını gelişmeyi 'bölgesel güç dengesi Türkiye lehine değişiyor' ifadeleriyle verirken, İsrail medyası Ankara'nın hava gücünü modernize etmesinin 'Tel Aviv'de ciddi bir stratejik endişe' yarattığını yazdı.
