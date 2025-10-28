Türkiye'nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan'dan İsrail'e kim ne dedi? "Başımız ağrıyacak"

İsrail Basını: Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi Endişe Yaratıyor

İsrail medyası, Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını yakından takip etti. Jerusalem Post ve Times of Israel, Türkiye'nin bu adımının İsrail'in bölgesel hava üstünlüğü açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bazı köşe yazılarında ise hamle "İsrail için baş ağrısı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, geçmişte yapılan analizlerde, bu uçakların İsrail'in F-35'leriyle birebir rekabet etmeyeceği, ancak bölgesel caydırıcılığı artıracağı değerlendirmelerine yer verildi.