28 Ekim 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Türkiye'nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan'dan İsrail'e kim ne dedi? "Başımız ağrıyacak"

Türkiye'nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan'dan İsrail'e kim ne dedi? "Başımız ağrıyacak"

Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter savaş uçağı alım sürecinde sona yaklaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum basını gelişmeyi 'bölgesel güç dengesi Türkiye lehine değişiyor' ifadeleriyle verirken, İsrail medyası Ankara'nın hava gücünü modernize etmesinin 'Tel Aviv'de ciddi bir stratejik endişe' yarattığını yazdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 08:19
Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Dün Ankara'da İngiltere ile Türkiye arasında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağına ilişkin çok büyük bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın çerçevesi yaklaşık 8 milyar sterlin / 10.7 milyar dolar olarak verildi; teslimatlar 2030 civarı başlayacak şekilde planlanıyor.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Bu gelişme, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde endişe yaratırken, İsrail basını Türkiye'nin hava gücündeki bu güçlenmenin İsrail için stratejik riskler doğurabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Yunanistan: "Bölgesel Denge Değişiyor"

Yunan merkezli Kathimerini gazetesi, "Türkiye, hava kuvvetlerinde üstünlüğü ele geçiriyor" ara başlıklı haberinde, Türkiye'nin Eurofighter alımının Ege ve Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeyi değiştirebileceğine dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin bu adımının, Yunanistan'ın caydırıcılık kapasitesini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

"Atina Şaşırmadı"

Ekathimerini gazetesi ise, "Yunanistan, Türkiye'nin Eurofighter alımına şaşırmadı" başlıklı haberinde, Atina'nın bu gelişmeye hazırlıklı olduğunu belirtti.

Ancak, Türkiye'nin hava gücündeki artışın Yunanistan için uzun vadeli güvenlik endişeleri doğurabileceği vurgulandı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: "Türkiye'nin Hava Gücü Artıyor"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fileleftheros gazetesi, "Eurofighter kararı, Türkiye'nin bölgede uzun vadeli hâkimiyet stratejisinin parçası" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Eurofighter alımının, adadaki stratejik dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin bu adımının, GKRY'nin savunma stratejilerini gözden geçirmesine neden olabileceği ifade edildi.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

CyprusMail gazetesi ise anlaşmayı şu ifadelerle servis etti:

"Bu anlaşma, NATO müttefikleri arasındaki savunma bağlarını derinleştirecek ve Türk hava savunmasını güçlendirecek."

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

AP: Milyar Dolarlık Anlaşma

ABD merkezli Associated Press, (AP) haberin temel maddelerini özetleyip anlaşmanın tutarını, teslimat takvimi ve İngiltere'de yaratılacağı söylenen iş sayısını verdi; ayrıca Starmer-Erdoğan görüşmesinin bağlamını aktardı. AP, anlaşmayı "milyar dolarlık" olarak tanımladı ve haberde hem stratejik hem ekonomik boyut vurgulandı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

REUTERS: NATO'nun En Güçlü İkinci Ordusu Hava Savunmasını Güçlendirdi

Reuters hem anlaşmanın içeriğini hem de Starmer'ın Ankara ziyareti kapsamındaki görüşmeleri aktardı; ayrıca daha evvel gündemde olan "Katar/Umman'dan ikinci el Typhoon" girişimlerini ve Eurofighter tedarik sürecinin nasıl ilerlediğini hatırlattı. Haber, anlaşmanın NATO içindeki bağlamına dikkat çekti. Haberde, "NATO'un en güçlü ordusu hava savunmasını güçlendirdi" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

FT: Avrupa İçin Siper Niteliğinde

İngiltere merkezli Financial Times, Starmer-Erdogan görüşmesini ve anlaşmanın BAE/BAE Systems'e finansal etkisini değerlendirerek; satışın İngiltere savunma sanayine (BAE) sağlayacağı gelir/çalışma imkanlarını vurguladı ve aynı zamanda diplomatik maliyeti not etti.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Anlaşmanın Avrupa kıtası için siper niteliğinde olduğuna dikkat çekildi ve iu ifadeler yer aldı:

"Anlaşma, Avrupa'nın Türkiye'nin askeri gücünü Rusya'nın rövanşizmine ve Ortadoğu'daki istikrarsızlığa karşı bir siper olarak tanımasını yansıtıyor. "

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Orta Doğu Basınından da Yakın Mercek

Katar merkezli Al Jazeera olayı diplomatik-stratejik çerçevede ele aldı; satışın NATO içindeki rolü, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik hesapları ve teslimat takviminin önemini vurguladı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Al-Monitor ise daha analitik yaklaşımla, Ankara'nın hem Avrupa hem Körfez ülkelerinden tedarik çabaları ile ABD ile ilişkilerini nasıl dengelemeye çalıştığını inceledi

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

İsrail Basını: Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi Endişe Yaratıyor

İsrail medyası, Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını yakından takip etti. Jerusalem Post ve Times of Israel, Türkiye'nin bu adımının İsrail'in bölgesel hava üstünlüğü açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bazı köşe yazılarında ise hamle "İsrail için baş ağrısı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, geçmişte yapılan analizlerde, bu uçakların İsrail'in F-35'leriyle birebir rekabet etmeyeceği, ancak bölgesel caydırıcılığı artıracağı değerlendirmelerine yer verildi.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Haaretz: İsrail İçin Stratejik Risk

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, "Türkiye'nin Eurofighter anlaşması, İsrail için stratejik risk" başlıklı haberinde, Türkiye'nin hava gücündeki bu güçlenmenin, İsrail'in güvenlik stratejileri üzerinde etkiler yaratabileceğini belirtti. Haberde, Türkiye'nin bu adımının, İsrail'in hava üstünlüğünü tehdit edebileceği vurgulandı.

Türkiye’nin Eurofighter alımı dünya basınında! Yunan’dan İsrail’e kim ne dedi? Başımız ağrıyacak

Yedioth Ahronoth gazetesi de, "Ankara'nın savaş uçağı modernizasyonu, İsrail'de stratejik alarm yarattı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin hava gücündeki bu artışın, İsrail için stratejik bir alarm anlamına geldiğini ifade etti. Haberde, Türkiye'nin bu adımının, İsrail'in hava savunma stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden olabileceği belirtildi.