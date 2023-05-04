Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde Meksikalı arama kurtarma ekibiyle gelen kurtarma köpeği Proteo'nun ölümünü tüm dünya üzüntüyle karşılamıştı. Türkiye ise duygusal bir harekette bulunarak Meksika'ya Proteo'nun cinsinden bir yavru köpek gönderdi. Meksina'nın bu duygusal hareketi memnuniyetle karşıladığından bahseden dünya basını Türkiye'nin jestine övgüler yağdırdı. Yavru köpeğin yeleğindeki ayrıntı ise görenleri gururlandırdı...