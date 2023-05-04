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Haberler Galeri Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde Meksikalı arama kurtarma ekibiyle gelen kurtarma köpeği Proteo'nun ölümünü tüm dünya üzüntüyle karşılamıştı. Türkiye ise duygusal bir harekette bulunarak Meksika'ya Proteo'nun cinsinden bir yavru köpek gönderdi. Meksina'nın bu duygusal hareketi memnuniyetle karşıladığından bahseden dünya basını Türkiye'nin jestine övgüler yağdırdı. Yavru köpeğin yeleğindeki ayrıntı ise görenleri gururlandırdı...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:57
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Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

Kahramanmaraş merkezli depremler dünyada da sarsıntıya sebep oldu. Büyük yıkımının ardından dünyanın her yerinden arama-kurtarma ekipleri yardım için Türkiye'ye geldi.

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Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

Türkiye'ye yardım için gelen Meksika grubuna ait arama-kurtarma köpeği Proteo ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybetmişti.

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Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

Proteo'nun ölümü başta Türkiye ve Meksika olmak üzere tüm dünyada üzgünlük yaratmıştı.

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Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

TÜRKİYE'DEN DUYGULANDIRAN JEST

Türkiye'den ise Proteo'nun anısına duygulandıran bir jest geldi. Adıyamanda depremde görev yaparken ölen Meksika Milli Savunma Bakanlığı'na ait arama kurtarma köpeği Proteo'nun anısını yaşatacak olan yavru köpeğin, Ankara'dan veterinerler Güven Kurnaz ve Deniz Çayır tarafından Meksika'ya gönderildiği ortaya çıktı.

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Türkiye onun fedakarlığını unutmadı! Proteo anısına Meksika’ya “Arkadaş” | Dünya basını manşetlerine taşıdı

Meksika'da askeri törenle karşılanan ve 'Arkadaş' ismi verilen Alman çoban köpeği, 6 aylık eğitimin ardından üzerinde Türk bayrağı bulunan yelekle arama kurtarma köpeği olarak görev yapacak.