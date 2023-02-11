Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

35 yaşındaki yazılım mühendisi Burak Firik Kalp ameliyatı olan babasını görmek için Kahramanmaraş'a gitmişti. Firik ve ailesi yaşanan depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. CNN yayınına katılan yakınları ise gözyaşları içinde yaşadıkları dramı anlattı.