11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Burak Firik ve ailesinin dramı tüm dünyayı derinden etkiledi. Ailenin cansız bedenleri enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuştu. CNN yayınına katılan yakınları ailenin dramını gözyaşları içinde anlattı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:04
  • 1
  • 8
Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

35 yaşındaki yazılım mühendisi Burak Firik Kalp ameliyatı olan babasını görmek için Kahramanmaraş'a gitmişti. Firik ve ailesi yaşanan depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. CNN yayınına katılan yakınları ise gözyaşları içinde yaşadıkları dramı anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikiz depremlerde 35 yaşındaki Burak Firik 32 yaşındaki eşi Kimberly, oğulları 2 yaşındaki Hamza, 1 yaşındaki Bilal ve annesiyle birlikte hayatını kaybetti.

  • 3
  • 8
Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

Kimberly Firik'in kız kardeşi Salma Salazar, CNN'e verdiği röportajında ailenin yakın zamanda kalp krizi geçiren babalarını ziyaret etmek için Elbistan'a gittiğini söyledi. İyileşmekte olan baba ise, şimdi hayatta kalan son kişi...

  • 4
  • 8
Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

12 saat boyunca ümitle beklediklerini söyleyen Salazar, acı haberi aldıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

  • 5
  • 8
Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram

ABD basını ailenin bulunduğu apartmanın ikinci depremde çöktüğünü, Firik ailesinin enkaz altında sarılmış halde bulunduklarını yazdı.