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Enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuşlardı! Dünyanın konuştuğu dram
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Burak Firik ve ailesinin dramı tüm dünyayı derinden etkiledi. Ailenin cansız bedenleri enkaz altında birbirine sarılmış halde bulunmuştu. CNN yayınına katılan yakınları ailenin dramını gözyaşları içinde anlattı.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:04Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:04