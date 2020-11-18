Öfke 2 yıldır dinmedi! Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda...

Sarı Yelekliler hareketinin kurucularından Jacline Mouraud tarafından hazırlanan video, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülenmişti. Videoda, "Ne yapıyorsun? Elysee Sarayı'ndaki çanak çömlekleri değiştirmenin ya da yüzme havuzları yaptırmanın bizlere faydası yok. Artık buna dayanamıyoruz" şeklinde hükümete eleştiri yöneltiliyordu.