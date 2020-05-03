Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.