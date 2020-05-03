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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:22
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