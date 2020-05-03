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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:22
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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.

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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Çin basınındaki haberlere göre, 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.

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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Çin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

Yetkililer, "sosyal mesafe kuralına uyulması" çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurmuştu.

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Turistik mekanlara akın ettiler! İki günde 2.7 milyon ziyaretçi

SON 24 SAATTE 2 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi.